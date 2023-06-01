北海道興部町で５月１１日から１２日にかけて、クマの目撃や痕跡の発見が１２件相次いでいます。



町や警察が警戒を続けています。



（撮影した人）「こわいこわい、やばいやばいって」



これは興部町で１１日午後２時半前に撮影された映像です。



交通量の多い国道沿いの歩道を、悠々と１頭のクマが歩いています。



撮影者によると、体長はおよそ２メートルで、クマはその後、近くの農場の敷地内に入った後、山のほうへ走り去っていったということです。





さらに、１２日朝も町内の砂浜でクマの足跡が発見され、ハンターや町の職員が出動しました。この影響で町内の郵便局では、バイクによる配達を車に切り替えて業務を行っています。興部町内では１１日から１２日にかけて、クマの目撃や足跡などの痕跡の情報があわせて１２件寄せられています。（町民）「国道を走っているからびっくりする。もうどうしたらいいんでしょうね、こんなにクマが出てきて」（町民）「外で仕事をしたいが、恐ろしくて出られない」５月に入ってから町内ではクマの目撃の情報が頻発。車通りの多い国道沿いでもクマの姿がたびたび目撃されています。町は目撃があった場所に看板を設置するなど、対応に追われています。（興部町役場 新井田隆央係長）「住宅街に近いところで出ているので、警戒心がない。足跡の大きさを数か所確認したところ、同じ大きさでしたので、同じ個体かなと推測されます」町と警察はパトロールを強化し、付近の住民に引き続き警戒を呼びかけています。