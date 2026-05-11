５年目に入ったロシアのウクライナ侵略によって、ロシア自身の国力が大きく傷ついていることを露呈したと言えよう。

ロシアは不毛な戦いに終止符を打つべきだ。

ロシアがモスクワの「赤の広場」で、旧ソ連の対ドイツ戦勝を記念する軍事パレードを行った。

プーチン大統領が演説し、「いかなる試練も乗り越える」と述べ、ウクライナ侵略を継続する方針を強調した。

パレードは例年、戦車やミサイルなどの隊列を並べて軍事力を内外に誇示する舞台となってきた。だが今回は、２０２２年の侵略開始後では初めて、兵器が登場しなかった。極めて異例だ。

ウクライナの無人機攻撃などを懸念したためとされるが、それだけが理由ではあるまい。ロシアは戦闘で多くの戦車などを破壊されている。式典のために軍の重要装備を前線から輸送する余力が乏しいのが実情ではないか。

前線では消耗戦を強いられている。特に主戦場のウクライナ東部では成果を上げられずにいる一方で、死傷者が増え続けている。

侵略の長期化が、市民生活や経済活動にも深刻な影響を及ぼしているのは明らかだ。

プーチン政権は政権批判の高まりを警戒し、ＳＮＳやモバイル通信の規制を強めている。それに伴い、オンライン決済システムのトラブルも起きている。

ネット規制への不満や「戦争疲れ」を背景に、プーチン氏の支持率は７０％を切り、侵略開始後では最低水準となった。

ロシアに疲弊が目立つ今こそ、対露圧力を強め、停戦を迫るべきである。ところが、米国がイラン攻撃を始めたことで、好機を生かせずにいるのは極めて残念だ。

米国は侵略終結に向け、ロシアとウクライナを仲介する３者協議を２月に開いたが、イラン攻撃で中断している。

さらにイランがホルムズ海峡を封鎖し、中東からの原油供給が止まった影響で、ロシアから原油を調達する動きが広がり始めた。原油価格も高騰し、ロシア経済には追い風となっている。

加えて、米国はイラン情勢で欧州が非協力的だとして、欧州が米国から購入した兵器をウクライナに供与する制度を停止すると脅しをかけている。

ウクライナが侵略に屈せずに戦い続けるには、米欧の武器供与が不可欠だ。米国はイランとの戦闘を早期に収束させ、ウクライナの停戦に取り組まねばならない。