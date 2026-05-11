イラン情勢の混迷で世界経済の先行き不透明感は強まる一方だ。

経済的威圧をやめない中国への懸念も深まっている。

日本と米国が足並みをそろえて、経済の課題に対処していく重要性は、一段と高まっていると言えよう。

ベッセント米財務長官は米中首脳会談を前に来日し、高市首相や片山財務相らと会談した。

片山氏とは為替市場の動向やレアアース（希土類）の供給網強化などについて緊密な連携を確認した。中国の輸出規制も「アンフェアだ」との認識を共有し、けん制した。首相とは対中政策のすり合わせなどを行った。

ベッセント氏は、トランプ政権の経済政策における要の役割を果たし、関税や対米投資の交渉で主役を務めている。中国に対する経済政策でも司令塔となっている。ベッセント氏と協力関係を確認できた意義は大きい。

財務相会談で焦点となったのは、政府・日本銀行が４月末、１年９か月ぶりに行った円買い・ドル売りの為替介入の評価だ。

自由な市場を重んじる米国は、為替介入に対し、伝統的に否定的な立場を取っている。

片山氏は会談後の記者会見で、「足元の為替動向については、日米間で非常によく連携できていることを確認した」と述べた。為替介入に対し、米国側から理解を得たとの認識を示したものだ。

日本の経済政策に対し、米国側の関心は高い。円安とそれに連動した債券安で日本の長期金利が上昇すれば、米金利も押し上げかねない。その場合、企業や家計の借り入れコストが増えて、米景気に大きな悪影響が及ぶためだ。

日米の経済は密接に結びついているだけに、互いの利益を踏まえて、しっかりと意思疎通を図っていくことが大切になる。

巨額資金が行き交う為替市場では、介入効果は一時的とされる。円安を助長しているのはむしろ、日米の金利差との指摘は多い。

またホルムズ海峡の封鎖により、原油価格は高止まりしている。日本でも今後、物価を押し上げるリスクは高い。長期金利は１２日、一時、２・５４５％まで上昇し、約２９年ぶりの高さとなった。

まずは日銀が、追加利上げの時期を丁寧に見極めてほしい。

財政政策も重要だ。昨年秋に高市政権が発足して以降、市場では拡張的な財政政策を警戒し、円安と長期金利の上昇が進んだ。政府が、財政健全化の道筋を早急に明確にすることも必須になろう。