±óÆ£Í×¤¬¼Ú¶â6000Ëü±ß¤ÎÊÖºÑÊó¹ð¡¡º£¡¢¿É¤¤¿Í¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤òÂ¾¿Í¤Ë·è¤á¤µ¤»¤ë¤Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£Í×¡Ê£´£²¡Ë¤¬¥«¥¸¥Î¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿¼Ú¶â£¶£°£°£°Ëü±ß¤ò£±Ç¯È¾¤ÇÊÖºÑ¤·¤¿¡£¤É¤óÄì¤«¤éºÆµ¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤òÂ¾¿Í¤Ê¤ó¤«¤Ë·è¤á¤µ¤»¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈµÕ¶¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤ªÁû¤¬¤»¤¬Â³¤¡¢³ÊÆ®µ»Ä©Àï¤Ç¤ß¤½¤®¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢°ìºòÇ¯¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥«¥¸¥Î¤Ç°¤¤Ãî¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£¥Ð¥«¥é¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¡¢¼ê»ý¤Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶âºö¤ËÁö¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð£±²¯£·£°£°£°Ëü±ß¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡££¶£°£°£°Ëü±ß¤ÏÃÎ¿Í¤é¤«¤é¤Î¼Ú¶â¤Ç¡¢¼«¸ÊÇË»ºÀ£Á°¤â¤è¤®¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¤ò·è°Õ¡£Æ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ´¸¸¤ä¤¼¤í¤ï¤ó¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¿çÌ²»þ°Ê³°¤Ï¤Û¤ÜµÙ¤ß¤Ê¤¯ÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌ´¸¸¤È¤¼¤í¤ï¤ó¤È£³¿Í¤Ç¼Ú¶â¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¡¢¡ÊÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ë£µËü£µ£°£°£°¿Í¤Ë¥¿¥³²¥¤ê¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤âÉ¬»à¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¡¢Á°¸þ¤¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿£±Ç¯È¾¤Ç¤·¤¿¡£À¤´Ö¤«¤é¾Ð¤¤¼Ô¤Ë¤µ¤ì¡¢¸å¤í»Ø¤ò»Ø¤µ¤ì¤Æ¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤â¤Ä¤é¤¯¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ç¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ÏÇÛ¿®¤Ç¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤ÇÛ¿®¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£²Æü¤Ë´ä¼ê¡¦°ì´Ø»Ô¤Ë¤¢¤ëÊì¿Æ¤ÎÊèÁ°¤Ç¡Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼Ú¶âÊÖºÑ¤òÊó¹ð¡£Åìµþ¤Þ¤Ç¤ÎÌó£¶£°£°£ë£í¤òÇÛ¿®¤·¤Ê¤¬¤é½ÄÃÇ¤¹¤ëÅÌÊâÎ¹´ë²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤âÁ°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤ÎÂç»ö¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¡£
¡Öº£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤é¤¯¤ÆÉé¤±¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±Ã¡¤«¤ì¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙÅ¾¤ó¤Ç¤â¡¢¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤âÉé¤±¤º¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¡¢°ìÅÙ¤¤ê¡£À¸¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂ©¤µ¤¨µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡¡¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤òÂ¾¿Í¤Ê¤ó¤«¤Ë·è¤á¤µ¤»¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤¼¤í¤ï¤ó¤Î¸µ¤ÇÇÛ¿®¤ò½¤¹Ô¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¡£¤Þ¤¿¤ª¼Çµï¤òàÌ¥¤»¤ëá¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£