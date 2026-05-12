これからの季節にドンピシャ！【40・50代】やりすぎない若見え感♡「こなれレイヤーヘア」

連休のお出かけや日々の生活で日差しを浴び、早くもお疲れモードという人も少なくないこの時期。今よりさらに暑くなる前に、レイヤーで顔まわりに軽さをチャージしてみて。軽い質感と動きのおかげで、初夏にふさわしいスッキリとしたこなれ感をまとえそう。ベースの長さを保ちながらでも楽しめるので、伸ばしかけの人もお見逃しなく。

扱いやすい肩ライン

位置が高くなりすぎないように、軽くレイヤーを入れた落ち着きのあるスタイル。肩につく長さは自然とハネやすく、シンプルに下ろしているだけでこなれて見えそう。首のあたりでくびれるひし形シルエットは、カットした@sakosakosakosakoさんいわく「頭を小さく小顔に見せる効果があります」とうれしいメリットつき。オリーブグレージュで赤みを抑えて、初夏の陽に映える透明感も味わってみて。

グッと華やぐハイライト

躍動感を醸すたっぷりのレイヤーに合うのは、その動きを際立てるハイライトです。コントラストをつけて立体的なメリハリを与えつつ、細めに施すことで上品さもフォロー。スタイリストの@sakosakosakosakoさんによると「毛流れが美しく、洗練された印象に」見えるのだとか。ハイライトの明るさが加わることで、白髪のカモフラージュも期待できます。

カラーで軽さを後押し

毛流れが美しいこのスタイルは、トップから襟足までエアリーに膨んで見えるのが特徴。高い位置から細かくレイヤーを入れることで、長さの異なる層が重なってサイドや後頭部がふんわりした印象に。前に出て見える明るいベージュのはたらきも相まって、収まりの良い重さをキープしたまま軽やかに見せられそうです。

簡単セットでボリューミー

肩甲骨まであるレングスがベースでも、毛先をシャープにカットすればウエイトが下がりすぎません。ハチ上や顔まわりにも柔らかい毛流れがあるので、視線が高い位置へ誘導され、かえって若々しくリフトアップしたように見えそう。最後に軽くワンカールさせれば、ボリュームが強調された仕上がりに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sakosakosakosako様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。