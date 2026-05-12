お仕事も休日もコレでいい！【ニトリのN+】大人が狙いたい「即戦力アイテム」

お仕事着と休日着を明確に分けてしまうよりも、どちらのシーンでも活躍させられるようなワードローブが今の理想。そんな大人女性におすすめの即戦力アイテムを、【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】からピックアップしました。立体的な刺繍で華やぐブラウスやキレイめに寄せやすいスカートは、オンオフの垣根を越えてシャレ見えを叶えてくれるかも！

立体的な刺繍で魅せるフェミニンなブラウス

【N+】「3D刺繍綿ローンブラウス」\2,990（税込）

綿ローン素材に立体感のある刺繍を施し、単色ながらコーデを華やかに見せてくれそうなブラウス。切り替えた後ろ身頃にはギャザーを入れることで、ふわりとしたシルエットを表現。フェミニンなムードを感じさせます。肘が隠れる程度の袖丈によって肌感が抑えられているため、露出を控えたいオフィスコーデにも着回しやすいはず。

ツータック入りのワイドパンツでこなれ度UP

【N+】「ツータックワイドパンツ」\4,990（税込）

フロントに入ったツータックがこなれ感を醸し出すこちらのパンツ。程よいワイドシルエットも相まって、ガバッと穿いてサマ見えを狙える一本です。センタープレスが縦のラインを美しく強調し、すっきり感を演出しやすいのも優秀ポイント。素材は「さらっとした風合い」（公式ECサイトより）のため、即戦力として今から長く穿けそう！

クリーンに穿けるミニマルなストレートスカート

【N+】「カットジョーゼットストレートスカート」\3,990（税込）

「ストレッチ性があり、適度な肉感で高見えする素材」（公式ECサイトより）が、大人コーデをキレイめに寄せてくれそうなミニマルなスカート。癖のないストレートシルエットでオンオフ問わず着回しやすく、下半身のすっきり見えも後押しします。ゴムのウエストにダーツを施すことでクリーンな印象を高めており、タックインも◎

きちんと感を足す麻調素材の半袖ジャケット

【N+】「麻調ライト半袖テーラードジャケット」\5,990（税込）

見た目に清涼感のある麻調素材の半袖ジャケットは、プラスワンでモダンなスタイリングを叶えてくれそう。裏無し仕様のため軽やかに羽織りやすく、季節をまたいで長く出番が見込めます。コンサバに寄りすぎない程よくラフなボクシーシルエットもポイント。休日のカジュアルコーデにきちんと感を足すのにも頼りやすい一着です。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。