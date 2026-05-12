◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）

巨人・佐々木俊輔外野手（２６）が岐阜の夜空に劇的なアーチをかけた。同点の９回、広島の守護神・中崎からプロ初となるサヨナラ２ランを放った。平山功太内野手（２２）はプロ２度目の１番に入り、７回の同点打含むプロ初の猛打賞を記録。５回３失点で降板した戸郷翔征投手（２６）に今季初白星こそつかなかったが、チームは今季初のサヨナラ勝ちで、再び貯金生活に入った。１３日は福井に場所を移し、広島との２戦目に臨む。

感触はいつまでも手に残っていた。岐阜のＧ党を最後に沸かせたのは佐々木だった。「あまりホームランを打ち慣れていないのでちょっとひやっとしましたけど『頼む、入ってくれ』と思いながら走っていました」。走りながら目で追った飛球は、右中間席に飛び込んだ。今季４号はプロ初のサヨナラ２ラン。球場の熱量が最高潮に達すると、何度もガッツポーズを繰り返した。「最高です！ もう、気持ちよかったです」。初めて浴びるウォーターシャワーが心地よかった。

３―３の９回無死一塁。打席に向かう直前、ネクストバッターズサークルでウィーラー打撃コーチに声を掛けられた。「ベンチからサインが出なかったら、初球から行っていいよ」。心は決まっていた。「思い切っていこう」。中崎の初球を迷わず振り抜き、息をのむ接戦に終止符を打った。

３年目の今季、強力なライバルが現れた。帝京高の先輩であり、２２年にパ・リーグで首位打者を獲得した松本が日本ハムからＦＡで加入。春季キャンプから一緒に過ごす時間が増えるにつれ、危機感が高まった。外野守備では打球へのチャージが速く送球も正確。走塁、打撃含め「考え方にしても全部すごい。全然勝負できないなと。勝てないなって思った分、もっと自分でやらなきゃいけないなと思いました」。自分の甘さを痛感し、力に変えた。

年下の後輩とも高め合う。前日１１日の名古屋での休養日は、ともに２３年ドラフトで入団した平山を誘ってうなぎを食べに出かけた。この日、７回１死から右翼線二塁打を放つと、平山の左前安打で生還。平山はプロ初の猛打賞もマークした。「平山もあれだけ打ってくれたので。２人でいいご飯が食べられたんじゃないかと思っています」と笑った。

岐阜は社会人・日立製作所時代に首位打者争いを繰り広げた相性のよい球場。サヨナラ弾でさらにいい思い出が増えたが、余韻に浸るつもりはない。「３年目ですけど、年齢でいったら若くない。もう本当に、とにかく１軍に残りたいという必死な思いでやっています」。劇的勝利で貯金は１になった。「また明日も勝てるように頑張ります」。レギュラーへの道は始まったばかりだ。（臼井 恭香）

【清水隆行Ｐｏｉｎｔ】 佐々木のサヨナラ弾は、打席前に割り切れたことが大きかった。１点取れば勝ちの展開で無死一塁。タイプを考えれば“何かある”と本人も思ったはず。だが、ヒーローインタビューで話していたが、コーチから「何もなければ初球からいっていい」と声をかけられたことで頭が整理できたはずだ。

昨年はバットを上段に構えていたが、今年はリラックスするように構え、いい意味で“遊び”があるように映る。昨年までのようにキチッ、キチッとしたスイングだったらずらされた時にもろさが出たと思うが、ややタイミングを抜かれても体勢は崩れきれず、ボールをうまくバットに乗せられていた。（野球評論家・清水 隆行）