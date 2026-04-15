◆パ・リーグ 楽天０―２オリックス（１２日・弘前）

オリックス・九里亜蓮投手（３４）は、まだ青森・弘前のマウンドを降りたくなさそうだった。「最後、投げ切れれば一番よかったけど…。チームのみんなに助けられた」。６回２／３を投げ、６安打を浴びながらも無失点。１２１球で７奪三振と粘りを見せ、３勝目をつかんだ。

自身のビジターでの連敗を「３」で止め、地方球場では広島時代を含め通算５試合目で「初勝利」。プロ１３年目を迎えても、野球のためなら努力を惜しまない性格は変わらない。体の操り方に伸びしろがあると考え、外部のトレーナーに入門したのが２５年のシーズン前。ウォーターバッグを担ぎながら体を回転させるドリルを学んだことで、よりスムーズに体重移動できるフォームを手に入れた。

「聞いてくれたことに対しては全て答えたい」と昨年オフは年下の曽谷、富山を大阪市内のジムに連れ出し、３人で同様のトレーニングを実践。「出し惜しみする気は全くない。また僕も負けないように練習するだけ」と、仲間とともに成長するのが鉄腕の流儀だ。チームは今季５度目の完封勝ちで堅首。「意地でもマウンドを降りない姿を見せていかないと」と、弘前の夜空にさらなる進化を誓った。（南部 俊太）