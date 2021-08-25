◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―１０阪神（１２日・神宮）

阪神・藤川監督が打線を大幅に改造して、１０安打１０得点の快勝に導いた。プロ初２番・森下、３番・佐藤、４番・大山、４年ぶりに中野を５番に据えた仰天オーダー。「選手頼みにならないように。状態もあるし、いろんなケースを想定して」。昨季リーグＶの原動力になった２〜５番の不動の並びにメスを入れた。

初回に故障離脱した近本の穴を埋める１番・高寺が左中間へプロ初先頭打者アーチを放つと、佐藤が投手強襲安打。体調面を考慮され、３戦ぶりに先発復帰した大山は中越え適時二塁打だ。９回には森下の中堅へのプロ初満弾。球団４人目の新人から４年連続２ケタ本塁打でダメを押した。

チームは球団ワーストタイの５試合連続２ケタ三振も、２年目・嶋村の球団７年ぶり代打プロ初本塁打まで飛び出した。「どんな選手が入ってもチームとして機能するような形を」と指揮官。ヤクルトとの直接対決を制し、５日ぶりに首位に浮上した。（小松 真也）

《記録メモ》▼…阪神は６日の中日戦からの三振が１７→１６→１２→１１→１０で５試合連続１０三振以上。連続試合２ケタ三振のプロ野球記録は４チームが記録した６試合だが、阪神では１４年８月、１５年６月に喫した５試合連続に並ぶ３度目の球団タイ記録。

▼…５試合で６６三振。５試合計の最多三振は、ロッテが０６年８月２３〜２７日６９三振。同年８月２４〜２９日が６６三振で阪神はこれに並び２番目だが、阪神は延長戦なしの記録。０６年のロッテは延長が３試合あり、９回試合では２０年７月２８日から８月１日に６５三振の西武を上回り最多になる。