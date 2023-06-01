テレビ朝日系で23日午後8時54分から放送の「タモリステーション」最新作は「激変する東京の巨大駅！」。1日約800万人が往来する新宿・渋谷・東京、3つの巨大駅の大規模再開発で、街や人流はどう変化するのか。鉄道＆駅好きで知られるタモリ（80）が、現在も進行中の「巨大駅工事」と都市開発の最前線を現地取材する。巨大駅を知れば“東京の未来”が見えてくる！

取材で訪れたのは、地下3階に相当する新宿駅工事の最深部。乗降客数世界一と言われる「超巨大駅」だからこそ“利用者の足を止めることなく”工事を進める驚きの工夫とは！？ 再開発の最終章に入っている渋谷駅では、東西を結ぶ空中回廊“スカイウェイ”の工事最前線を調査。変わりゆく新宿駅、渋谷駅…それぞれの未来の姿に迫る。

また、乗り換えで迷いがちな新宿駅、渋谷駅、東京駅。それぞれの駅の複雑構造を歩いて徹底比較する。さらに3駅の歴史をひもとくと、近現代日本の軌跡につながっていることが明らかに。このほか、巨大駅ならではのリアルな1日を追跡するドキュメントも紹介。スタジオには俳優・木村佳乃のほか、昭和女子大学環境デザイン学部・田村圭介教授を迎える。