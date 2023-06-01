北海道・小樽警察署は2026年5月12日、技能実習生で水産加工員のベトナム国籍の女（21）を窃盗の疑いで逮捕しました。



女は、4月2日午前7時ごろから午前11時ごろまでの間、小樽市オタモイ3丁目にある会社の女子更衣室で、ロッカー内に保管されていた同じ会社で働く女性（57）の財布から現金3万円を盗んだ疑いが持たれています。



5月11日午後9時ごろ、「うちの会社の技能実習生が居住する社宅で盗難騒ぎがあった」とベトナム国籍の女が働く会社の社長から警察に通報がありました。





警察によりますと、通報を受け、警察官が臨場したところ、社宅の一室が荒らされていたということです。警察がこの盗難騒ぎに関して、会社に勤めている人に話しを聞くと、ベトナム国籍の女が浮上。女に話しを聞くと、5月11日の件に関しては否認したものの、4月2日の盗みについて自供したということです。被害にあった女性は、お金が無くなっていることに気付き、会社には報告していたものの、会社は警察に通報していませんでした財布が保管されていたロッカーは無施錠だったということです。女は調べに対し、「財布からお金を盗んだのは事実です」と容疑を認めています。警察は5月11日の件について捜査を進めているとともに、女の余罪についても捜査しています。