【RMZ-022 ムラサメライガー】 12月下旬 発売予定 価格：7,480円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-022 ムラサメライガー」を12月下旬に発売する。価格は7,480円。5月13日0時より予約受付を開始した。

本商品はアニメ「ゾイド ジェネシス」の主役機「ムラサメライガー」をリアライズモデルシリーズで立体化したもの。ライオン型ゾイドらしいシルエットや可動を備え、最大の武器であるムラサメブレードは劇中通りの展開と左右両方へのレール可動に加え、大刀の取り外しも可能。

パイロットフィギュア（ルージ・一般兵士）が各1体付属。コックピットはそれぞれに合わせた2種から選択して組み立てられ、搭乗させることができる。

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