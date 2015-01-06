女優の内山理名（44)が、12日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。夫で俳優の吉田栄作（57）からのプロポーズのシーンを明かした。

内山は2021年11月に吉田と結婚。昨年9月10日に第1子誕生を報告していた。

お笑いタレントの横澤夏子から「プロポーズはどんなだったんですか？」と聞かれた内山は「その時、家でご飯を食べていて、なんか酔っちゃっていたみたいで、私なんか寝ちゃって…」と語った。

吉田は、その日にプロポーズをすると決めていて、家の外に連れ出そうと計画していたが、内山は気づいていなかったため、まさかの事態に。「どうやって連れ出そうかって思っていてくれていたみたいで、“一緒にアイスを買いに行こうか”って。アイス買いに行った帰りに公園で、みたいな」と語った。

また、吉田はプロポーズの場面を動画に残しておこうと、こっそりスマホをセットしていたというが「それも私知らなくて。実は倒れちゃったので、その動画、声しか入っていない。声も、遠くて…もぞもぞ、もぞもぞ…という感じでした」と照れくさそうにほほ笑んだ。