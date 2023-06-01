NY株式12日（NY時間15:17）（日本時間04:17）
ダウ平均　　　49784.00（+79.53　+0.16%）
ナスダック　　　26006.36（-267.77　-1.02%）
CME日経平均先物　62225（大証終比：-435　-0.70%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10265.32（-4.11　-0.04%）
独DAX　 23954.93（-395.35　-1.62%）
仏CAC40　 7979.92（-76.46　-0.95%）

米国債利回り
2年債　 　3.989（+0.036）
10年債　 　4.461（+0.048）
30年債　 　5.028（+0.043）
期待インフレ率　 　2.493（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.101（+0.061）
英　国　　5.101（+0.103）
カナダ　　3.593（+0.055）
豪　州　　5.032（+0.040）
日　本　　2.545（+0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.30（+4.23　+4.31%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4705.30（-23.40　-0.49%）

ビットコイン（ドル）
80764.56（-1040.21　-1.27%）
（円建・参考値）
1272万5264円（-163895　-1.27%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ