ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は７９ドル高 シカゴ日経平均先物は６万２２２５円
NY株式12日（NY時間15:17）（日本時間04:17）
ダウ平均 49784.00（+79.53 +0.16%）
ナスダック 26006.36（-267.77 -1.02%）
CME日経平均先物 62225（大証終比：-435 -0.70%）
欧州株式12日終値
英FT100 10265.32（-4.11 -0.04%）
独DAX 23954.93（-395.35 -1.62%）
仏CAC40 7979.92（-76.46 -0.95%）
米国債利回り
2年債 3.989（+0.036）
10年債 4.461（+0.048）
30年債 5.028（+0.043）
期待インフレ率 2.493（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.101（+0.061）
英 国 5.101（+0.103）
カナダ 3.593（+0.055）
豪 州 5.032（+0.040）
日 本 2.545（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.30（+4.23 +4.31%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4705.30（-23.40 -0.49%）
ビットコイン（ドル）
80764.56（-1040.21 -1.27%）
（円建・参考値）
1272万5264円（-163895 -1.27%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49784.00（+79.53 +0.16%）
ナスダック 26006.36（-267.77 -1.02%）
CME日経平均先物 62225（大証終比：-435 -0.70%）
欧州株式12日終値
英FT100 10265.32（-4.11 -0.04%）
独DAX 23954.93（-395.35 -1.62%）
仏CAC40 7979.92（-76.46 -0.95%）
米国債利回り
2年債 3.989（+0.036）
10年債 4.461（+0.048）
30年債 5.028（+0.043）
期待インフレ率 2.493（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.101（+0.061）
英 国 5.101（+0.103）
カナダ 3.593（+0.055）
豪 州 5.032（+0.040）
日 本 2.545（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.30（+4.23 +4.31%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4705.30（-23.40 -0.49%）
ビットコイン（ドル）
80764.56（-1040.21 -1.27%）
（円建・参考値）
1272万5264円（-163895 -1.27%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ