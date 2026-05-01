ラ・リーガ 25/26の第36節 セルタとレバンテの試合が、5月13日02:00にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。

セルタはウーゴ・アルバレス（MF）、フェラン・ジュルガ（FW）、イアゴ・アスパス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはカルロス・エスピ（FW）、Tunde Kareem（FW）、パブロ・マルティネス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。セルタのウーゴ・アルバレス（MF）のアシストからフェラン・ジュルガ（FW）がゴールを決めてセルタが先制。

しかし、43分レバンテが同点に追いつく。ジェレミー・トルヤン（DF）のアシストからケルビン・アリアーガ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、レバンテが選手交代を行う。Tunde Kareem（FW）からイケル・ロサーダ（FW）に交代した。

後半開始早々の48分セルタが逆転。ハビ・ルエダ（DF）のアシストからフェラン・ジュルガ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

だが、57分レバンテのケルビン・アリアーガ（MF）のアシストからアドリアン・デラフェンテ（DF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

61分、レバンテは同時に2人を交代。ビクトル・ガルシア（DF）、パブロ・マルティネス（MF）に代わりブルゲ（MF）、ユーゴ・ラグーバー（MF）がピッチに入る。

63分レバンテが逆転。ホンアンデル・オラサガスティ（MF）のアシストからブルゲ（MF）がヘディングシュートを決めて2-3と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。2-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。レバンテが2-3で勝利した。

なお、レバンテは60分にディエゴ・パンピン（FW）、90分にマシュー・ライアン（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-13 04:20:12 更新