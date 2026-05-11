ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯 モーターボート大賞」は予選3日目を迎える。注目は12Rだ。

山田康は2日目7Rを5コースから冷静に捲り差して1着。1日遅れの初戦を白星で滑り出した。「回転が合っていなかった」という状態でも舟足は均整が取れて上々だ。動きがいい面々がそろい激戦だが、捲りを阻止して一気に押し切る。捲り一本で挑む佐藤大が相手。初日の伸びが戻ると怖い存在だ。佐藤大が直線的に攻めれば、ダッシュ枠に並ぶ平尾、須藤が差し場を突いて浮上してくることも。

＜1＞山田康二 少しずついい。バランスが取れている。ロスはあるが回り足はしっかりしている。1走目としてはいい調整ができた。

＜2＞権藤俊光 行き足、伸びはいい。グリップ感も良くなった。出足は重いが1マークの展開は見やすい。

＜3＞佐藤大佑 朝に乗ったら回り過ぎでペラを叩いたが、やり過ぎた。起こしで鳴くし伸び返せなかった。

＜4＞須藤博倫 チルトを0.5度にして、いろいろな部分が良くなった。グリップもしていましたね。

＜5＞平尾崇典 ペラを失敗して体感がいまひとつ。それでも勝てたので、最低ラインはクリアしている。

＜6＞井上一輝 起こしはモタつくけど、スリットから出ていく。グリップ感や体感も良かったですね。