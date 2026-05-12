脱・マンネリには「赤」が利く！【ユニクロ】大人が狙いたい「新作サマーニットT」

いつものコーデにマンネリを感じたら、鮮やかな「赤」のアイテムで彩りを添えてみて。2026年春夏のトレンドカラーとしても注目されており、一点投入で周りと差がつく着こなしに導いてくれる色です。存在感のある赤をきれいめに取り入れるなら、【ユニクロ】の新作サマーニットをチェックしてみて。シンプルで大人のスタイリングに馴染みやすく、ワードローブの救世主になってくれるかも。

鮮やかな赤でコーデに彩りを

【ユニクロ】「ボクシーニットT / ウォッシャブル」\2,990（税込）

コーデに力強い彩りを添えてくれる赤のニットT。上品見えが狙えるニット素材なので、大人の装いにマッチしやすそう。公式サイトに「着た瞬間にひんやりとして、涼しい着心地」とあるように、汗ばむ季節も快適に着られそうです。ボクシーシルエットで体のラインを拾いにくいのも魅力的。シンプルなワンツーはもちろん、シャツやカーディガンのインナーに仕込んで着こなしのアクセントにするのもおすすめ。

きれいめパンツで大人顔に引き寄せ

週6でユニクロを着るというインフルエンサーの@shocogram__さんは、かっちりとしたパンツと合わせたクールなスタイリングを提案。赤のトップスは派手見えしないか心配という大人女性も、シックなグレーのパンツを投入すればグンと落ち着いた雰囲気に仕上がりそうです。足元はクラシカルなローファーで上品にまとめるもよし、季節が進んだらサンダルで抜け感を出すもよし。

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※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。