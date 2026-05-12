「微妙な長さ」は卒業！【40・50代】首元スッキリ♡「垢ぬけミニボブ」

微妙な長さの髪を持て余しているなら、思い切って首元をすっきり見せるミニボブに挑戦してみませんか？ 暑さが増す前に軽やかなスタイルにアップデートすれば、余裕をもって夏のオシャレを楽しめるかも！ 今回は、大人にオススメの「垢ぬけミニボブ」をご紹介します。

襟足ギリギリでまとまる、柔らかな短めボブ

襟足ギリギリのラインでカットしたミニボブです。髪を内側へふんわりと入れることで、柔らかさとまとまりの良さを両立しています。やや重さを残したカットでありながら、首元がすっきりと露出するため、全体的に軽やかな印象に。サイドの髪をきゅっと耳にかけることで、表情まで明るく魅せられそうです。

自然な動きがオシャレな、外ハネくびれのミニボブ

肌なじみの良いナチュラルブラウンを合わせ、後頭部はふんわりと膨らませてからくびれを作ったミニボブです。もともとのクセをそのまま活かしたような自然な動きに整えることで、作り込みすぎない抜け感を演出。耳元のさり気ないおくれ毛からは、大人の余裕が漂います。

アクセサリーが映える、シャープなミニボブ

襟足ギリギリの長さにカットし、毛先をプツッと切り揃えたミニボブです。後頭部に丸みが出るようにカットされているため、暗めの髪色特有のエッジを和らげて柔らかな雰囲気に。クシ跡を残してウェットに整えた上品な質感は、大粒の耳飾りとの相性も良く、大人らしい品の良さが感じられます。

オリーブ系の切りっぱなしで、スタイリッシュに

赤みを抑えたオリーブグレージュで、暗く沈まない絶妙な色合いに染め上げた切りっぱなしボブです。後ろ姿をコンパクトに整えることで、大人の女性にふさわしいスタイリッシュなシルエットを実現しています。毛先だけをほんのり外側へ流して抜け感をプラス。きちんと魅せと今っぽさを両立できそうです。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。