米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打数無安打に終わり、11試合ノーアーチと打撃で苦しんでいる。一方、投手としては防御率0.97と好調。米識者たちが将来の「一刀流」になった場合の大谷の価値について議論した。

米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」は日本時間12日までにXを更新。動画内で、メジャー通算2043安打のA.J.ピアジンスキー氏が不調な打撃について、7月で32歳を迎える年齢を指摘。「彼はアナハイム（エンゼルス）にいた頃より年をとった。そして、それは体に負担をかけるんだよ。どんなピッチャーに聞いても、投げた次の日にどれだけ体が痛むって言うんだ」とし、「そんな状態で打席に立って、100マイル（約161キロ）の球を投げる相手からヒットを打たなきゃいけない。それは並大抵のことじゃない」と話していた。

ピアジンスキー氏は続けて「もし彼がある日目覚めて、『もういいや、50-50を目指す打者になりたい。もう投げたくない』って言ったらどうなるんだ？」と問いかけると、司会のスコット・ブラウン氏は「いずれはそうなるよ。まだだけどね。今年彼がサイ・ヤング賞を獲りたがっている理由の一つはそれだと思わない？ そうすれば個人の栄誉として記録に残せるから」と持論を語った。

このタイミングで、ヤンキースなどでプレーしたエリック・クラッツ氏も持論を展開した。「それでも価値があるんだよ。君の質問の『投げるのをやめたいと言ったらどうなる？』に答えるなら……それでも投資する価値はある」と「二刀流」でなくても意味があると断言。「彼ら（ドジャース）はもう7億ドル（約1014億円＝大谷の契約金）を回収しただろう。まだ彼に給料を払ってすらいないのに。今年だって600万ドル（約9億4500万円）払うだけだろ。数字はどんどん膨らんでいく一方で、彼はフィールド外で1億2500万ドル（約197億円）を稼いでいる。そして球団側は1億ドル（約157億円）、いや1億7500万ドル（約275億円）稼いでいる。つまり、一銭たりとも無駄じゃないってことなんだ」と大谷の莫大な経済効果を力説していた。



（THE ANSWER編集部）