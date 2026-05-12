「コーデののっぺり見え」→ これで回避！【studio CLIP】大人がこなれる「ドット柄アイテム」

「なんだかコーデが地味」「のっぺりして見える……」そんな悩みを解決するなら、着こなしにアクセントを添えてくれる柄アイテムを試してみて。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、大人が着やすいドット柄アイテムをご紹介します。チャーミングかつ上品なドット柄を味方に、いつものコーデをアップデートしてみませんか。

大人がトライしやすいドット柄シャツ

【studio CLIP】「プリントロングカフスシャツ」＜ドットMIX03＞\7,990（税込）

可愛らしさときちんと感を備えたドット柄のシャツは、大人の装いに馴染みやすい1枚。きれい見えしながらも、ゆとりを持たせたシルエットがリラックスモードに導きます。正面と背中側で大きさの異なるドット柄がプリントされており、前後で違った表情を醸し出せるのが魅力的。写真のようにワイドパンツで抜け感たっぷりに着こなすほか、ジーンズで甘辛ミックスに仕上げるのもおすすめ。

シャレ見え & 快適なリネン混パンツ

【studio CLIP】「シャーリングストレートパンツ」＜ブラックドット03＞\5,390（税込）

春夏に黒のパンツは重たく見える？ と心配な人も、ドット柄のアイテムなら程よい軽さが出せそうです。こちらのパンツは接触冷感機能が付いており、暑くなる季節も穿きやすいのが嬉しいポイント。リネン混のカジュアルな風合いながら、シックな配色が大人な雰囲気を感じさせます。ウエストはゴム仕様で、着脱もスムーズ。モノトーンで落ち着いた雰囲気に仕上げたり、春夏らしいカラートップスで彩りを添えたり、幅広いコーデを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。