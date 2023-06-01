米津玄師が、アメリカレコード協会（RIAA）より「ピースサイン」がゴールド認定を受けたことを発表した。これにより米津玄師は、日本語詞楽曲としてRIAA認定を3度受けた唯一のアーティストとなり、“歴代最多認定回数”を更新したこととなる。

これまでに、TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」が2023年8月にRIAAゴールド認定、2025年9月にプラチナ認定を獲得。いずれも日本語詞楽曲として“史上初”の快挙を達成しており、今回の「ピースサイン」によって、自身が打ち立てた記録をさらに塗り替える形となった。

米津玄師は、動画コメント内にて、「これだけ多くの人たちが この曲を聞いて喜んで頂いたというのは 一ミュージシャンとして幸運なことだと思うし、それもひとえに「僕のヒーローアカデミア」という素晴らしい作品があったからこそだと思っております」と発言をしている。

「ピースサイン」は2017年6月21日にリリースされたシングルで、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第2期オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲だ。MVの再生回数は3.3億回を超え、2025年に開催されたアジア・ヨーロッパ・アメリカを廻るワールドツアー＜米津玄師 2025 TOUR / JUNK＞で披露されると、各地の観客から大きな歓声が上がったという。ジャケットは、米津自身が『僕のヒーローアカデミア』をモチーフに描き下ろしている。『僕のヒーローアカデミア』アニメ化10周年という記念すべきタイミングに、大きな華を添える快挙となった。

◾️「ピースサイン」

配信：https://smej.lnk.to/W0tQeV

特設サイト：https://reissuerecords.net/special/peacesign/

※TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」第2期オープニングテーマ Illustration by 米津玄師 ©2017 KENSHI YONEZU © KH/S, MP

◾️「IRIS OUT / JANE DOE」Vinyl（輸入アナログ盤）

2026年3月27日（金）リリース ▼収録曲

Side-A

01 IRIS OUT

02 JANE DOE

03 KICK BACK

Side-B

04 KICK BACK (Frost Children Remix)

05 KICK BACK (Hudson Mohawke Remix)

06 KICK BACK (Tomggg Remix) 価格 ￥4,700（税込）

本商品は輸入盤のため各ショップごとの販売価格に違いがございます。購入される際に販売価格をご確認ください。 特設サイト https://reissuerecords.net/irisout_janedoe/

リンクファイア https://smej.lnk.to/IRISOUT_JANEDOE_Vinyl

◾️リリース情報 ▼米津玄師 「IRIS OUT」

配信中：https://smej.lnk.to/IRISOUT ▼米津玄師, 宇多田ヒカル 「JANE DOE」

配信中：https://smej.lnk.to/JANEDOE ▼米津玄師「KICK BACK」

配信：https://smej.lnk.to/KICKBACK