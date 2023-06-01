『熱闘甲子園』の音楽イベント『熱闘JAM 2026』追加アーティスト発表 Vaundy、スキマスイッチ【一覧】
音楽イベント『熱闘甲子園 presents 熱闘JAM 2026』（9月22日・23日、GLION ARENA KOBE）の追加出演アーティストが13日、発表された。
【写真】『熱闘甲子園 presents 熱闘JAM 2026』DAY2に登場するVaundy、スキマスイッ
長年にわたり高校野球の熱戦を伝え、多くの球児やファンに愛され続けてきた、ABCテレビ『熱闘甲子園』が届ける音楽イベントで、昨年は6500人を動員。今年は初の2DAYS開催へと進化する。
DAY2の出演アーティストとして、今年度の『熱闘甲子園』テーマソングを手がけるVaundy、そして2006年の夏を彩ったスキマスイッチの出演が決定した。
DAY1のDa-iCE、FUNKY MONKEY BΛBY’Sに続き、DAY2も豪華アーティストたちが、アリーナを熱狂の渦に巻き込む。
また、きょう13日より『熱闘JAM 2026』本番のステージを共に創り上げる高校吹奏楽部の募集開始。アリーナの大舞台で、日頃の練習の成果とその情熱を存分に表現してくれる学校を近畿2府4県から募集する（DAY1・2、各日数校予定）。
■『熱闘甲子園 presents 熱闘JAM 2026』
DAY1 2026年9月22日（火・祝）開場: 15:00 開演: 16:00
出演：Da-iCE、FUNKY MONKEY BΛBY‘S
DAY2 2026年9月23日（水・祝）開場: 14:00 開演: 15:00
出演：Vaundy、スキマスイッチ
場所: GLION ARENA KOBE
【写真】『熱闘甲子園 presents 熱闘JAM 2026』DAY2に登場するVaundy、スキマスイッ
長年にわたり高校野球の熱戦を伝え、多くの球児やファンに愛され続けてきた、ABCテレビ『熱闘甲子園』が届ける音楽イベントで、昨年は6500人を動員。今年は初の2DAYS開催へと進化する。
DAY2の出演アーティストとして、今年度の『熱闘甲子園』テーマソングを手がけるVaundy、そして2006年の夏を彩ったスキマスイッチの出演が決定した。
また、きょう13日より『熱闘JAM 2026』本番のステージを共に創り上げる高校吹奏楽部の募集開始。アリーナの大舞台で、日頃の練習の成果とその情熱を存分に表現してくれる学校を近畿2府4県から募集する（DAY1・2、各日数校予定）。
■『熱闘甲子園 presents 熱闘JAM 2026』
DAY1 2026年9月22日（火・祝）開場: 15:00 開演: 16:00
出演：Da-iCE、FUNKY MONKEY BΛBY‘S
DAY2 2026年9月23日（水・祝）開場: 14:00 開演: 15:00
出演：Vaundy、スキマスイッチ
場所: GLION ARENA KOBE