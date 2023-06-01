「マジか…ショック」「衝撃すぎる」火曜夜、飛び込んできた“一報”にネット騒然「えっ、W杯で見たかったのに」「心が張り裂けそう」
スペインサッカー連盟がFIFAに提出した北中米ワールドカップの予備登録メンバー55人に、重鎮DFダニエル・カルバハル（レアル・マドリー）が含まれていないことが分かった。５月12日、『AS』紙などのスペインメディアが報じた。
この結果、３度目のW杯出場の可能性は消滅。レアル・マドリーでも満足な出場機会を得られず、スペイン代表でも序列が下がっていたとはいえ、34歳SBの落選にサッカー界は騒然となった。
火曜日の夜、日本にこの一報がもたらされると、小さくない反響を呼び、SNS上では次のような声が上がった。
「なぜ」
「W杯落選...悲しい」
「これは衝撃すぎる」
「34歳でこの落選はキツい」
「えっカルバハル落選か...W杯で見たかったのに」
「これは本当に辛い」
「落選は意外すぎる」
「彼に何が起こったの」
「これは心が張り裂けそうなニュース」
「マジか...カルバハル落選ショックすぎる」
「あの勝負強さと闘争心がピッチにないのは寂しすぎる」
「まあ肉体的・年齢的に妥当」
「これでスペイン代表新時代突入か。楽しみだけど寂しい」
スペイン代表の登録メンバーは５月25日に発表される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
この結果、３度目のW杯出場の可能性は消滅。レアル・マドリーでも満足な出場機会を得られず、スペイン代表でも序列が下がっていたとはいえ、34歳SBの落選にサッカー界は騒然となった。
「なぜ」
「W杯落選...悲しい」
「これは衝撃すぎる」
「34歳でこの落選はキツい」
「えっカルバハル落選か...W杯で見たかったのに」
「これは本当に辛い」
「落選は意外すぎる」
「彼に何が起こったの」
「これは心が張り裂けそうなニュース」
「マジか...カルバハル落選ショックすぎる」
「あの勝負強さと闘争心がピッチにないのは寂しすぎる」
「まあ肉体的・年齢的に妥当」
「これでスペイン代表新時代突入か。楽しみだけど寂しい」
スペイン代表の登録メンバーは５月25日に発表される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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