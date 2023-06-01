Snow Man向井康二、新CMで“美容液の化身”に「趣味もハマったら上手くなるまでやり続ける」自身のまっすぐさ語る
【モデルプレス＝2026/05/13】Snow Manの向井康二が出演するちふれのスキンケア美白 TAシリーズの新WebCM「美白に、まっすぐ。」篇が5月13日より公開される。
【写真】Snow Man向井康二、“美容液の化身”扮した爽やか青色衣装
「美白に、まっすぐ。」篇では、向井が“美容液の化身”となり、美白にまつわるクイズを出題しながら、ちふれの美白 TAシリーズのこだわりを紹介。向井の軽やかでリズミカルな動きとやわらかな表情で、「ちふれの青い美白はトラネキサム酸」といつでも思い浮かべられるような新WebCMとなっている。
撮影当日、向井は商品と同じ青色の衣装を身にまとい、爽やかな笑顔でスタジオ入り。現場に入ると、スタッフ1人ひとりと目を合わせながらお辞儀をする、ていねいな挨拶から撮影がスタートした。撮影中は、商品の持ち方やカメラに映る角度、見え方に至るまで細かく確認しながら撮影に臨む姿が印象的で、ブランドの想いを大切にする姿勢が随所に見られた。小道具を使って複数パターンを撮影するシーンでは、監督の指示を的確に捉えながら、自らアイデアを提案する場面も。また、「おまけショットを入れようか！」といった声かけもあり、現場にリラックスした空気が生まれる一幕もあった。スタッフからは「向井さん色に染まりましたね」との声が上がるほど、向井は常に撮影現場を盛り上げ、終始和やかな雰囲気の中、撮影が進められた。（modelpress編集部）
― 新CMの撮影はいかがでしたか？見どころと共に教えてください。
今回は「トラネキサム酸」をキーワードにいろいろな問題を出しています。ちふれさんといえば自然光のイメージがあるので、その世界観もかわいくて楽しかったです。見どころは僕が「トラネキサム酸」をちゃんと言えているところですね（笑）。
― CMの中に「美白に、まっすぐ。」というセリフがありましたが、ご自身の「ここ、まっすぐだな」と思う部分はありますか？
日常生活で気になることがふと出た場合、他のことに意識が向かなくなるところはまっすぐだなと思います。それくらい1個のことに集中しがちで、趣味もハマったら上手くなるまでやり続けるし、中途半端が嫌で、何事にもまっすぐかもしれないです。
― 「美白といえば？」という問いかけがありますが、ご自身で思う「向井康二といえば」？
「向井康二といえばSnow Man、Snow Manといえば向井康二」になっていたらいいなと思います。
― 来月には誕生日を迎えられますが、32歳の目標や挑戦したいことがあれば教えてください。
自分らしくいようと思います。無理せずに目の前の仕事を一生懸命やる、そんな歳にしたいなと思います。（挑戦したいことは）語学の勉強です。よりレベルアップして、海外の人と普通に喋れるくらいになれたらいいなと思っています。（勉強したいのは）英語、日本語、タイ語、あと関西弁の4つです（笑）。
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【写真】Snow Man向井康二、“美容液の化身”扮した爽やか青色衣装
◆向井康二、CMで“美容液の化身”扮する
「美白に、まっすぐ。」篇では、向井が“美容液の化身”となり、美白にまつわるクイズを出題しながら、ちふれの美白 TAシリーズのこだわりを紹介。向井の軽やかでリズミカルな動きとやわらかな表情で、「ちふれの青い美白はトラネキサム酸」といつでも思い浮かべられるような新WebCMとなっている。
◆向井康二、スタッフから「向井さん色に染まりましたね」声上がる
撮影当日、向井は商品と同じ青色の衣装を身にまとい、爽やかな笑顔でスタジオ入り。現場に入ると、スタッフ1人ひとりと目を合わせながらお辞儀をする、ていねいな挨拶から撮影がスタートした。撮影中は、商品の持ち方やカメラに映る角度、見え方に至るまで細かく確認しながら撮影に臨む姿が印象的で、ブランドの想いを大切にする姿勢が随所に見られた。小道具を使って複数パターンを撮影するシーンでは、監督の指示を的確に捉えながら、自らアイデアを提案する場面も。また、「おまけショットを入れようか！」といった声かけもあり、現場にリラックスした空気が生まれる一幕もあった。スタッフからは「向井さん色に染まりましたね」との声が上がるほど、向井は常に撮影現場を盛り上げ、終始和やかな雰囲気の中、撮影が進められた。（modelpress編集部）
― 新CMの撮影はいかがでしたか？見どころと共に教えてください。
今回は「トラネキサム酸」をキーワードにいろいろな問題を出しています。ちふれさんといえば自然光のイメージがあるので、その世界観もかわいくて楽しかったです。見どころは僕が「トラネキサム酸」をちゃんと言えているところですね（笑）。
― CMの中に「美白に、まっすぐ。」というセリフがありましたが、ご自身の「ここ、まっすぐだな」と思う部分はありますか？
日常生活で気になることがふと出た場合、他のことに意識が向かなくなるところはまっすぐだなと思います。それくらい1個のことに集中しがちで、趣味もハマったら上手くなるまでやり続けるし、中途半端が嫌で、何事にもまっすぐかもしれないです。
― 「美白といえば？」という問いかけがありますが、ご自身で思う「向井康二といえば」？
「向井康二といえばSnow Man、Snow Manといえば向井康二」になっていたらいいなと思います。
― 来月には誕生日を迎えられますが、32歳の目標や挑戦したいことがあれば教えてください。
自分らしくいようと思います。無理せずに目の前の仕事を一生懸命やる、そんな歳にしたいなと思います。（挑戦したいことは）語学の勉強です。よりレベルアップして、海外の人と普通に喋れるくらいになれたらいいなと思っています。（勉強したいのは）英語、日本語、タイ語、あと関西弁の4つです（笑）。
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