Snow Man向井康二、新CMで“美容液の化身”に 32歳は“4言語？”上達に意欲「海外の人と普通にしゃべれるくらいに」
9人組グループ・Snow Manの向井康二が出演するちふれ美白TAシリーズの新WebCM「美白に、まっすぐ。」篇とメイキングムービー、新ビジュアルが13日、公開された。CMでは、向井が“美容液の化身”となり、美白にまつわるクイズを出題しながら、商品のこだわりを紹介。軽やかでリズミカルな動きとやわらかな表情を見せている。
【写真】青空みたいに爽やか！抜群のスタイルで青シャツ＆白パンツを着こなす向井康二
撮影当日、向井は商品と同じ青色の衣装を身にまとい、爽やかな笑顔でスタジオ入り。現場に入ると、スタッフ一人ひとりと目を合わせながらお辞儀をする、丁寧なあいさつから撮影がスタートした。
撮影中は、商品の持ち方やカメラに映る角度、見え方に至るまで細かく確認しながら撮影に臨む姿が印象的で、ブランドの想いを大切にする姿勢が随所に見られた。小道具を使って複数パターンを撮影するシーンでは、監督の指示を的確に捉えながら、自らアイデアを提案する場面も。
また、「おまけショットを入れようか！」といった声かけもあり、現場にリラックスした空気が生まれる一幕もあった。スタッフからは「向井さん色に染まりましたね」との声が上がるほど、向井は常に撮影現場を盛り上げ、終始和やかな雰囲気の中、撮影が進められた。
なおキャンペーンサイトは、きょう13日10時に公開される。
■向井康二コメント
――新CMの撮影はいかがでしたか？見どころとともに教えてください。
向井：今回は「トラネキサム酸」をキーワードにいろいろな問題を出しています。ちふれさんといえば自然光のイメージがあるので、その世界観もかわいくて楽しかったです。見どころは僕が「トラネキサム酸」をちゃんと言えているところですね（笑）
――CMの中に「美白に、まっすぐ。」というセリフがありましたが、ご自身の『ここ、まっすぐだな』と思う部分はありますか？
向井：日常生活で気になることがふと出た場合、他のことに意識が向かなくなるところはまっすぐだなと思います。それくらい一個のことに集中しがちで、趣味もハマったら上手くなるまでやり続けるし、中途半端が嫌で、何事にもまっすぐかもしれないです。
――『美白といえば？』という問いかけがありますが、ご自身で思う「向井康二といえば」は？
向井：「向井康二といえばSnow Man、Snow Manといえば向井康二」になっていたらいいなと思います。
――来月には誕生日を迎えられますが、32歳の目標や挑戦したいことがあれば教えてください。
向井：自分らしくいようと思います。無理せずに目の前の仕事を一生懸命やる、そんな歳にしたいなと思います。（挑戦したいことは）語学の勉強です。よりレベルアップして、海外の人と普通にしゃべれるくらいになれたらいいなと思っています。（勉強したいのは）英語、日本語、タイ語、あと関西弁の4つです（笑）
――CMをご覧の皆さまへメッセージをお願いします。
向井：今回のCMでは、ちふれの美白TAシリーズの魅力をお届けしています。ちふれらしい肌のことを考えた有効成分トラネキサム酸単独配合処方なので、毎日のケアで肌と向き合う時間を楽しみながら、自分らしい明るさと自信を見つけてみてください。
【写真】青空みたいに爽やか！抜群のスタイルで青シャツ＆白パンツを着こなす向井康二
撮影当日、向井は商品と同じ青色の衣装を身にまとい、爽やかな笑顔でスタジオ入り。現場に入ると、スタッフ一人ひとりと目を合わせながらお辞儀をする、丁寧なあいさつから撮影がスタートした。
また、「おまけショットを入れようか！」といった声かけもあり、現場にリラックスした空気が生まれる一幕もあった。スタッフからは「向井さん色に染まりましたね」との声が上がるほど、向井は常に撮影現場を盛り上げ、終始和やかな雰囲気の中、撮影が進められた。
なおキャンペーンサイトは、きょう13日10時に公開される。
■向井康二コメント
――新CMの撮影はいかがでしたか？見どころとともに教えてください。
向井：今回は「トラネキサム酸」をキーワードにいろいろな問題を出しています。ちふれさんといえば自然光のイメージがあるので、その世界観もかわいくて楽しかったです。見どころは僕が「トラネキサム酸」をちゃんと言えているところですね（笑）
――CMの中に「美白に、まっすぐ。」というセリフがありましたが、ご自身の『ここ、まっすぐだな』と思う部分はありますか？
向井：日常生活で気になることがふと出た場合、他のことに意識が向かなくなるところはまっすぐだなと思います。それくらい一個のことに集中しがちで、趣味もハマったら上手くなるまでやり続けるし、中途半端が嫌で、何事にもまっすぐかもしれないです。
――『美白といえば？』という問いかけがありますが、ご自身で思う「向井康二といえば」は？
向井：「向井康二といえばSnow Man、Snow Manといえば向井康二」になっていたらいいなと思います。
――来月には誕生日を迎えられますが、32歳の目標や挑戦したいことがあれば教えてください。
向井：自分らしくいようと思います。無理せずに目の前の仕事を一生懸命やる、そんな歳にしたいなと思います。（挑戦したいことは）語学の勉強です。よりレベルアップして、海外の人と普通にしゃべれるくらいになれたらいいなと思っています。（勉強したいのは）英語、日本語、タイ語、あと関西弁の4つです（笑）
――CMをご覧の皆さまへメッセージをお願いします。
向井：今回のCMでは、ちふれの美白TAシリーズの魅力をお届けしています。ちふれらしい肌のことを考えた有効成分トラネキサム酸単独配合処方なので、毎日のケアで肌と向き合う時間を楽しみながら、自分らしい明るさと自信を見つけてみてください。