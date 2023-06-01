米津玄師「ピースサイン」が米レコード協会ゴールド認定 日本語詞楽曲で歴代最多記録更新
シンガー・ソングライター米津玄師の楽曲「ピースサイン」が、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受けたことが発表された。これにより米津は、日本語詞楽曲としてRIAA認定を3度受けた唯一のアーティストとなり、歴代最多認定回数を更新した。
【動画】米レコード協会ゴールド認定！米津玄師「ピースサイン」ミュージックビデオ
2023年8月にテレビアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」がRIAAでゴールド認定を受け、2025年9月にはプラチナ認定を獲得。いずれも日本語詞楽曲として史上初の快挙を達成しており、今回の「ピースサイン」によって、自身が打ち立てた記録をさらに塗り替える形となった。
「ピースサイン」は2017年6月21日にリリースされたシングルで、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』第2期オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲。ミュージックビデオの再生回数は3.3億回を超えている。昨年に開催されたアジア、ヨーロッパ、アメリカを廻るワールドツアー『米津玄師 2025 TOUR / JUNK』でも披露され、各地の会場を盛り上げた。ジャケットは、米津自身が『僕のヒーローアカデミア』をモチーフに描き下ろしている。
米津は、動画コメントにて、「これだけ多くの人たちがこの曲を聞いて喜んで頂いたというのは、いちミュージシャンとして幸運なことだと思うし、それもひとえに『僕のヒーローアカデミア』という素晴らしい作品があったからこそだと思っております」と語っている。
RIAAは1952年に設立され、アメリカ国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行ってきた機関。ゴールド認定は、50万ユニット以上を記録した楽曲に与えられる。
【動画】米レコード協会ゴールド認定！米津玄師「ピースサイン」ミュージックビデオ
2023年8月にテレビアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」がRIAAでゴールド認定を受け、2025年9月にはプラチナ認定を獲得。いずれも日本語詞楽曲として史上初の快挙を達成しており、今回の「ピースサイン」によって、自身が打ち立てた記録をさらに塗り替える形となった。
米津は、動画コメントにて、「これだけ多くの人たちがこの曲を聞いて喜んで頂いたというのは、いちミュージシャンとして幸運なことだと思うし、それもひとえに『僕のヒーローアカデミア』という素晴らしい作品があったからこそだと思っております」と語っている。
RIAAは1952年に設立され、アメリカ国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行ってきた機関。ゴールド認定は、50万ユニット以上を記録した楽曲に与えられる。