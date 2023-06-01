M!LK、ストリーミング3週連続で1・2位独占 男性アーティスト史上5組目の記録【オリコンランキング】
M!LKが、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、5月4日付から3週連続で1・2位を独占した。
【動画】M!LK「爆裂愛してる」MV
同一アーティストによる3週連続1・2位独占は、2025年7月14日付のMrs. GREEN APPLE以来、10ヶ月ぶり、2026年度初【※】。自身初にしてOfficial髭男dism、BTS、King Gnu、Mrs. GREEN APPLEに次ぐ、男性アーティスト史上5組目の達成となった。
「爆裂愛してる」が、週間再生数699.6万回（6,996,338回）を記録し、5週連続・通算6週目の1位を獲得。グループアーティストとして2026年度【※】初めて5週連続1位を達成した。累積再生数1億744.0万回（107,440,419回）。
2位の「好きすぎて滅！」は、週間再生数692.8万回（6,927,967回）を記録し、20週連続・通算24週目のTOP5入り。累積再生数は2億331.5万回（203,315,486回）となり、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。
同ランキングではこのほか、5位にMrs. GREEN APPLEの「ライラック」が週間再生数588.1万回（5,881,425回）を記録しランクイン。2025年12月29日付の3位以来、5ヶ月ぶりのTOP5返り咲きで、通算86週目のTOP5入りを記録した。累積再生数は9億6049.8万回（960,497,801回）。
【※】2026年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【動画】M!LK「爆裂愛してる」MV
同一アーティストによる3週連続1・2位独占は、2025年7月14日付のMrs. GREEN APPLE以来、10ヶ月ぶり、2026年度初【※】。自身初にしてOfficial髭男dism、BTS、King Gnu、Mrs. GREEN APPLEに次ぐ、男性アーティスト史上5組目の達成となった。
2位の「好きすぎて滅！」は、週間再生数692.8万回（6,927,967回）を記録し、20週連続・通算24週目のTOP5入り。累積再生数は2億331.5万回（203,315,486回）となり、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。
同ランキングではこのほか、5位にMrs. GREEN APPLEの「ライラック」が週間再生数588.1万回（5,881,425回）を記録しランクイン。2025年12月29日付の3位以来、5ヶ月ぶりのTOP5返り咲きで、通算86週目のTOP5入りを記録した。累積再生数は9億6049.8万回（960,497,801回）。
【※】2026年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞