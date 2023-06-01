Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」、「ストリーミング」累積8億回を突破 自身通算4作目【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「ダンスホール」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数8億回突破作品となった。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」MV
週間再生数217.4万回（2,173,605回）を記録。累積再生数は8億75.0万回（800,749,762回）。
なお同バンドの8億回突破は、「青と夏」、「ライラック」、「ケセラセラ」に続く自身通算4作目となる。
本作は、2025年3月まで放送された『めざまし8』（フジテレビ系）の2022年度（同年4月〜23年3月）テーマソングに起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【動画】Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」MV
週間再生数217.4万回（2,173,605回）を記録。累積再生数は8億75.0万回（800,749,762回）。
なお同バンドの8億回突破は、「青と夏」、「ライラック」、「ケセラセラ」に続く自身通算4作目となる。
本作は、2025年3月まで放送された『めざまし8』（フジテレビ系）の2022年度（同年4月〜23年3月）テーマソングに起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞