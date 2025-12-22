Snow Man「BANG!!」、「デジタルシングル」1位 2026年度自身3作目の記録【オリコンランキング】
Snow Manの「BANG!!」が、13日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位に初登場。2026年2月16日付での「STARS」、3月9日付での「オドロウゼ！」に続き、2026年度3作目【※1】、自身通算では5作目【※2】のデジタルシングル1位を獲得した。
【動画】Snow Man「BANG!!」MV
初週DL数は2.3万DL（23,046DL）。
メンバー・目黒蓮主演の映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌。本作も収録したCDシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」（4月29日発売）は2026年度最高初週売上で1位に初登場後、今週5月18日付でも2位にランクイン。累積94.6万枚を売り上げている。
【※1】2026年度は「2025/12/22付」よりスタート。
【※2】Snow Manの「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得ほか作品は「One」、「カリスマックス」、「STARS」、「オドロウゼ！」。
このほか、2位には、数々のオーディション出身の本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ・ROIROMのメジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」が、初週DL数1.2万DL（11,534DL）で初登場。
3位には、BE:FIRSTの最新シングル「BE:FIRST ALL DAY」（5月6日発売）の収録曲「Rondo」が、初週DL数1.0万DL（10,183DL）で初登場した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【動画】Snow Man「BANG!!」MV
初週DL数は2.3万DL（23,046DL）。
メンバー・目黒蓮主演の映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌。本作も収録したCDシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」（4月29日発売）は2026年度最高初週売上で1位に初登場後、今週5月18日付でも2位にランクイン。累積94.6万枚を売り上げている。
【※2】Snow Manの「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得ほか作品は「One」、「カリスマックス」、「STARS」、「オドロウゼ！」。
このほか、2位には、数々のオーディション出身の本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ・ROIROMのメジャーデビュー曲「CLASSIC WAVE」が、初週DL数1.2万DL（11,534DL）で初登場。
3位には、BE:FIRSTの最新シングル「BE:FIRST ALL DAY」（5月6日発売）の収録曲「Rondo」が、初週DL数1.0万DL（10,183DL）で初登場した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞