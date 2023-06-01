浜崎あゆみ「M」、「ストリーミング」1億回突破 自身初の記録【オリコンランキング】
浜崎あゆみの「M」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】浜崎あゆみ「M」MV
週間再生数41.8万回（418,163回）を記録。累積再生数は1億30.7万回（100,307,100回）。
本作は、2000年12月にCDシングルとしてリリース。「オリコン週間シングルランキング」で2週連続1位を獲得【※】。累積売上は131.9万枚となる。
【※】2000年12月25日付〜2001年1月1日付で1位を獲得。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【動画】浜崎あゆみ「M」MV
週間再生数41.8万回（418,163回）を記録。累積再生数は1億30.7万回（100,307,100回）。
本作は、2000年12月にCDシングルとしてリリース。「オリコン週間シングルランキング」で2週連続1位を獲得【※】。累積売上は131.9万枚となる。
【※】2000年12月25日付〜2001年1月1日付で1位を獲得。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞