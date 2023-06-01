マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」、「ストリーミング」累積再生数4億回突破 自身通算2作目【オリコンランキング】
マカロニえんぴつの「恋人ごっこ」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で「なんでもないよ、」に続く自身通算2作目の累積再生数4億回突破作品となった。
【動画】マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」MV
週間再生数133.7万回（1,336,675回）を記録。累積再生数は4億121.7万回（401,217,381回）。
本作は、“マカロニえんぴつ×Honda”のスペシャルコラボとして実現し、「バイクに乗っちゃう？MUSIC FES.」のタイアップソングとしてリリースされた楽曲となる。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【動画】マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」MV
週間再生数133.7万回（1,336,675回）を記録。累積再生数は4億121.7万回（401,217,381回）。
本作は、“マカロニえんぴつ×Honda”のスペシャルコラボとして実現し、「バイクに乗っちゃう？MUSIC FES.」のタイアップソングとしてリリースされた楽曲となる。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞