平井 大「Stand by me, Stand by you.」、「ストリーミング」累積再生数5億回突破【オリコンランキング】
平井 大の「Stand by me, Stand by you.」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の累積再生数5億回突破作品となった。
【動画】平井 大「Stand by me, Stand by you.」MV
週間再生数94.1万回（941,463回）を記録。累積再生数は5億75.3万回（500,752,692回）。
本作は、2020年9月9日に配信開始され、2021年2月に結婚式情報サイト「マイナビウエディング」のWEBCM「ふたりの選択に、祝福を。」篇に起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【動画】平井 大「Stand by me, Stand by you.」MV
週間再生数94.1万回（941,463回）を記録。累積再生数は5億75.3万回（500,752,692回）。
本作は、2020年9月9日に配信開始され、2021年2月に結婚式情報サイト「マイナビウエディング」のWEBCM「ふたりの選択に、祝福を。」篇に起用された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞