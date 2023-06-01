NY株式12日（NY時間14:09）（日本時間03:09）
ダウ平均　　　49711.86（+7.39　+0.01%）
ナスダック　　　25902.33（-371.80　-1.42%）
CME日経平均先物　62045（大証終比：-615　-0.99%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10265.32（-4.11　-0.04%）
独DAX　 23954.93（-395.35　-1.62%）
仏CAC40　 7979.92（-76.46　-0.95%）

米国債利回り
2年債　 　3.996（+0.042）
10年債　 　4.458（+0.045）
30年債　 　5.024（+0.039）
期待インフレ率　 　2.490（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.101（+0.061）
英　国　　5.101（+0.103）
カナダ　　3.589（+0.051）
豪　州　　5.032（+0.040）
日　本　　2.545（+0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.95（+3.88　+3.96%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4685.40（-43.30　-0.92%）

ビットコイン（ドル）
80497.44（-1307.33　-1.60%）
（円建・参考値）
1269万4446円（-206166　-1.60%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ