ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックは１．４％の大幅安
NY株式12日（NY時間14:09）（日本時間03:09）
ダウ平均 49711.86（+7.39 +0.01%）
ナスダック 25902.33（-371.80 -1.42%）
CME日経平均先物 62045（大証終比：-615 -0.99%）
欧州株式12日終値
英FT100 10265.32（-4.11 -0.04%）
独DAX 23954.93（-395.35 -1.62%）
仏CAC40 7979.92（-76.46 -0.95%）
米国債利回り
2年債 3.996（+0.042）
10年債 4.458（+0.045）
30年債 5.024（+0.039）
期待インフレ率 2.490（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.101（+0.061）
英 国 5.101（+0.103）
カナダ 3.589（+0.051）
豪 州 5.032（+0.040）
日 本 2.545（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.95（+3.88 +3.96%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4685.40（-43.30 -0.92%）
ビットコイン（ドル）
80497.44（-1307.33 -1.60%）
（円建・参考値）
1269万4446円（-206166 -1.60%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49711.86（+7.39 +0.01%）
ナスダック 25902.33（-371.80 -1.42%）
CME日経平均先物 62045（大証終比：-615 -0.99%）
欧州株式12日終値
英FT100 10265.32（-4.11 -0.04%）
独DAX 23954.93（-395.35 -1.62%）
仏CAC40 7979.92（-76.46 -0.95%）
米国債利回り
2年債 3.996（+0.042）
10年債 4.458（+0.045）
30年債 5.024（+0.039）
期待インフレ率 2.490（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.101（+0.061）
英 国 5.101（+0.103）
カナダ 3.589（+0.051）
豪 州 5.032（+0.040）
日 本 2.545（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.95（+3.88 +3.96%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4685.40（-43.30 -0.92%）
ビットコイン（ドル）
80497.44（-1307.33 -1.60%）
（円建・参考値）
1269万4446円（-206166 -1.60%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ