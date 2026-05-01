ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > トランプ米大統領、ロシアとウクライナの戦闘終結「非常に近い」…詳… トランプ米大統領、ロシアとウクライナの戦闘終結「非常に近い」…詳細には触れず トランプ米大統領、ロシアとウクライナの戦闘終結「非常に近い」…詳細には触れず 2026年5月13日 3時22分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１２日、ホワイトハウスで記者団に、ロシアとウクライナの戦闘終結が「非常に近い」と述べた。 詳細には触れなかった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 日中首脳会談を控えトランプ氏、習近平氏とイラン情勢「長時間話し合う」「支援は必要ない」 外務省、燃料不足のキューバに１０・６億円の無償資金協力…１０か所の病院に太陽光発電設備 露が新型ＩＣＢＭ「サルマート」発射試験成功、プーチン氏「世界最強」…今年末までに東シベリアに実戦配備 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, 老人ホーム, 上田, リペア工事, ダイス, 訪問介護, 神奈川, マンション, 海, 世田谷区