米ワシントンで記者団に話すトランプ氏（８日）＝ＡＰ

写真拡大

　【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１２日、ホワイトハウスで記者団に、ロシアとウクライナの戦闘終結が「非常に近い」と述べた。

　詳細には触れなかった。