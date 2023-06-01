NY株式12日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均　　　49672.67（-31.80　-0.06%）
ナスダック　　　25805.48（-468.65　-1.78%）
CME日経平均先物　61850（大証終比：-810　-1.31%）

欧州株式12日終値
英FT100　 10265.32（-4.11　-0.04%）
独DAX　 23954.93（-395.35　-1.62%）
仏CAC40　 7979.92（-76.46　-0.95%）

米国債利回り
2年債　 　3.991（+0.038）
10年債　 　4.453（+0.040）
30年債　 　5.019（+0.034）
期待インフレ率　 　2.484（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.101（+0.061）
英　国　　5.101（+0.103）
カナダ　　3.587（+0.049）
豪　州　　5.032（+0.040）
日　本　　2.545（+0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.43（+3.36　+3.43%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4681.50（-47.20　-1.00%）

ビットコイン（ドル）
80096.50（-1708.27　-2.09%）
（円建・参考値）
1263万1218円（-269394　-2.09%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ