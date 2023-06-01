ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式12日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均 49672.67（-31.80 -0.06%）
ナスダック 25805.48（-468.65 -1.78%）
CME日経平均先物 61850（大証終比：-810 -1.31%）
欧州株式12日終値
英FT100 10265.32（-4.11 -0.04%）
独DAX 23954.93（-395.35 -1.62%）
仏CAC40 7979.92（-76.46 -0.95%）
米国債利回り
2年債 3.991（+0.038）
10年債 4.453（+0.040）
30年債 5.019（+0.034）
期待インフレ率 2.484（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.101（+0.061）
英 国 5.101（+0.103）
カナダ 3.587（+0.049）
豪 州 5.032（+0.040）
日 本 2.545（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.43（+3.36 +3.43%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4681.50（-47.20 -1.00%）
ビットコイン（ドル）
80096.50（-1708.27 -2.09%）
（円建・参考値）
1263万1218円（-269394 -2.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49672.67（-31.80 -0.06%）
ナスダック 25805.48（-468.65 -1.78%）
CME日経平均先物 61850（大証終比：-810 -1.31%）
欧州株式12日終値
英FT100 10265.32（-4.11 -0.04%）
独DAX 23954.93（-395.35 -1.62%）
仏CAC40 7979.92（-76.46 -0.95%）
米国債利回り
2年債 3.991（+0.038）
10年債 4.453（+0.040）
30年債 5.019（+0.034）
期待インフレ率 2.484（+0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.101（+0.061）
英 国 5.101（+0.103）
カナダ 3.587（+0.049）
豪 州 5.032（+0.040）
日 本 2.545（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.43（+3.36 +3.43%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4681.50（-47.20 -1.00%）
ビットコイン（ドル）
80096.50（-1708.27 -2.09%）
（円建・参考値）
1263万1218円（-269394 -2.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ