「ドジャース３−９ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスでのジャイアンツ戦に「１番・指名打者」で出場し、５打数無安打だった。２試合連続ノーヒットで打率は・２３３まで下降。１１戦５１打席連続ノーアーチとなった。佐々木朗希投手（２４）は六回途中６安打３失点で勝敗はつかず、２勝目はならなかった。チームは今季２度目の３連敗。パドレスにナ・リーグ西地区首位の座を明け渡した。

きょうもトンネルの出口は見つけられなかった。同点の六回、２死二塁の好機。大谷がカウント１−２から外のボール球に手を出し、二ゴロに倒れた。最初に打った二つのファウルも見送ればボールになるコース。本拠地がファンのため息と落胆の声に包まれた。

甲高い衝突音。推定飛距離１６０メートルの打球でスタンドをどよめかせたのは試合前だ。大谷が志願のフリー打撃を敢行。１週間ぶり、今季３度目の屋外練習で５２スイング中１７本の柵越えを放った。右中間席を越えた通路の屋根に着弾する“場外弾”もあった。ベイツ打撃コーチは「復調に近づいている」と太鼓判を押した。

しかし、すぐには結果につながらなかった。５打席で三つの内野ゴロと二つの空振り三振。甘い球をファウルにした後、難しい球に手を出す悪循環だ。右方向へのゴロ打球が目立つ状況をロバーツ監督は「焦りすぎだと思う。バットを振って不調から抜け出そうとしているように見える。その考えは分かるが、良いアプローチではない」と指摘した。

１３日の同カードで登板が決まっている大谷。指揮官は「まだ決めていないが」と前置きしながら、今後について「彼は水曜日（１３日）に先発予定だが、その試合で打たせるかどうかはまだ決めていない。その日か次の日に“打たない日”を作るつもりだ」と言及。１３日の試合で投打二刀流出場した後に、今季初の休養日を与えるプランがあることを明かした。

直近２３試合で１本塁打。５月９試合の打率・１１１（３６打数４安打）はナ・リーグワースト４位タイ、ＯＰＳ・３５９は同３位。さらに長打率・１３９は同最下位だ。ただ、どん底は裏を返せば、上がり目しかない。試合終了からわずか８分で球場を後にした大谷が新たな気持ちであすの試合に臨む。