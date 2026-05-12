FLOWの26年を辿る熱狂の一夜！「FLOW 26TH ANNIVERSARY TOUR 2026 “ALL TIME 26” 26曲ライブ」東京公演をレポート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「今日のセットリストを完璧に予想できた人はいないはず」と、KEIGOとKOHSHIは超満員のフロアに向けて不敵な笑みで告げた。2026年は26（フロウ＝FLOW）の年。100年に1度のFLOWイヤーを記念したツアー「FLOW 26TH ANNIVERSARY TOUR 2026 “ALL TIME 26” 26曲ライブ」が開催。12枚のオリジナルアルバムに1枚のカップリング集という計13枚のアルバムから2曲ずつを選曲した“ALL TIME 26”として予測不能のセットリスト全 26曲を轟かせ、FLOWは“歴史”という熱を全国ツアーで刻み付けた。今回は、初日となった4月10日東京・恵比寿LIQUIDROOMでの熱狂の一夜をレポートする。

PHOTOGRAPHY BY “SUGI” Yuya Sugiura

TEXT BY えびさわなち

幕開けはヒップホップなパーティチューン!?

フロアの照明が消えて開演を前に歓声が起きるなか、これまで発売されたアルバムのタイトルがアナウンスされていくと、ステージに現れたのはそれぞれに拡声器を手にしたFLOWの5人。ダイナミックなヒップホップビートのパーティチューン「Fun Time Delivery 2009」からライブはスタート。IWASAKIをセンターに、久々復帰のGOT’Sも体を揺らしてラップを響かせれば、オーディエンスも彼らと共に「ヘイホー！ヘイヘイホー！」と声をあげ、右へ左へと手を揺らして楽しむ。そんな1曲に続いた「Fiesta」の跳ねるビートで会場を揺らすFLOW。2009年リリースの『カップリングコレクション』から立て続けに聴かせて26年変わらない彼らの“ライブの日々”を感じさせた。2003年リリースの『SPLASH!!!〜遥かなる自主制作BEST〜』の収録曲「プラネットウォーク」が鳴り出す。観客は高く腕を上げてジャンプして轟く音に応え、会場はヒートアップ。更に伸びやかな歌声を放つ「SUNSHINE 60」では、大きな歌声がフロアから沸き上がる。FLOWにとって初期衝動を刻んだ1stアルバムに収録されたミクスチャーロックの勢いにオーディエンスからは歓喜の声が。息をつく隙も与えないライブ序盤。2016年発売の『#10』収録の「Steppin’ out」では足を上げながらギターを弾くTAKEに煽られるように、更にテンションを加速させたファンが「オイ！オイ！」という歓声と共にタオルを回し、会場を揺らした。

時を越える楽曲が色褪せることなく熱を放つ

病気療養をしていたGOT’Sも含め、5人が揃ったFLOW。その様に拍手が起きる。「改めまして。僕らがFLOWです！」とKEIGO。2000年に結成して、活動を続けてきたことが2026年へと繋がり、記念すべき年を迎えたことを高らかに告げ、観客と共に「2026年はFLOWの年！」と声をあげると「今日は26曲やります！」と宣言し、ライブは2019年発表の『TRIBALYTHM』収録の「Smells Like 40 Spirit」へ。ヘビーに轟くベースラインに軽快なギターのカッティング、ソウルを感じさせる歌声を聴かせ、続いたのは「PULSE」。2009年の始まりを飾った5thアルバム『#5』収録のナンバーだ。疾走するギターに伸びやかなボーカルが乗り、ドラムのビートと共に押し寄せるとオーディエンスも歌声を重ねていく。赤い照明に染められたステージに同アルバム収録の「赤いサイレン」が轟く。時を経ても色褪せない音楽への衝動を会場に叩きつけると、続けて鳴り響いたのは「Red Hot Riot」。2013年リリースの『FLOW THE MAX!!!』収録のメロディックロックがフロアを席捲すると、ファンのチャントの声もクラップのビートも大きくなっていく。そのグルーヴで一体となったフロアに畳みかけるように放たれたのはエモーショナルな「ATMOSPHERE」だ。2010年リリースの『MICROCOSM』に収録されたFLOWの“反戦の歌”。言葉の1つ1つを差し出すように歌い上げるKEIGOとKOHSHIのボーカルが会場に広がっていくのを感じた。フロアに上がる無数の腕は、その熱を受け取るようにまっすぐにステージへと向けられ、情感たっぷりに掻き鳴らされた音からガラリと空気を変えた重低音。アルバム『#10』から「JOY TO THE WORLD」がラウドに幕を開けると、妖しく光を放つ面姿のキバオブアキバ（KEIGO）のデスボイスが、ライブの勢いを加速させていった。

ヘビーロックからダンスロックまで、これはもはや「FLOW」という名の音楽ジャンルだ

10ヵ月ぶりのワンマンライブ出演となったGOT’Sが「もう元気」と笑顔で報告すると、大きな拍手が沸いた会場。そしてライブは中盤に突入。「やっちゃおうぜ！」のKEIGOの掛け声と同時に2008年リリースの『アイル』収録の「Answer」へ。オーディエンスと溶け合うように躍動するGOT’SのベースとIWASAKIのビートにフロアが大きく揺れる。ドラマチックな1曲に続いたのは『FLOW THE MAX!!!』から4つ打ちのビートとエレクトロの融合で響くダンスロック「TOY MACHINE」だ。会場は一気にダンスフロアの様相へと変貌を遂げると、クラップのビートが響き、声をあげてステップを踏み腕を振る観客に笑顔になるメンバーたち。2014年発売『26 a Go Go!!!』収録のブギウギロックンロール「ラブ☆セラ」へと繋がると、クラップは一層大きな音に。一筋縄ではいかないジャンルレスでカラフルな音楽性を存分に放った。同アルバムからまさに青春の色が滲むメロディックなサウンドが印象的な爽快応援歌「Smile Smile Smile」が続くと、ステージとフロアの歌声が重なり、大きな歌の塊となっていくのを感じさせた。続けて爽やかに駆けのぼるギターのリフが刻む「アイオライト」。『TRIBALYTHM』収録のシンガロングな1曲で会場が心を1つにしていくと、ライブは『アイル』収録曲であり、スペシフィックで伸びやかな音が紡ぐ「Around the world」へ。ジャンプしながらビートを掴むオーディエンスの歌声とKEIGO、KOHSHIの声が重なっていく。「やっぱ、いいね。『アイル』って」とKEIGO。「世の中は便利になって、CDじゃなく手元で音楽が聴けるし、ライブは配信もあって、会場に行かなくても観られる時代だけど、ここで感じられる熱量が僕らの力で、それはここでしか感じられないものだから。ライブだけは絶対に変わらないです」と言うと、2023年リリースの最新アルバム『Voy☆☆☆』収録の「United Sparrows」が響く。時を超越するように繋がっていくセットリストと一体感は、彼らがどれだけの楽曲を生み、どれだけライブをしてきたのか。その26年という道程を感じさせた。

次のページ：予想しても当たるわけないとメンバーも語るほど稀有な全26曲のセットリスト

予想しても当たるわけないとメンバーも語るほど稀有な全26曲のセットリスト

「今日のライブは何が来るんだって予想している人たちがいたけど、当たるわけないよね」とKEIGO。「アルバムにつき2曲ずつだしね」とKOHSHIも言葉を続ける。ライブで五大陸制覇し、アニメ縛りなどアニソンを鳴らすステージが続いていたFLOWにとっては稀有なセットリストのライブ。予測不能のステージは、2012年リリースの『BLACK&WHTE』から未来への希望を歌う「ON THE LINE」で後半戦へ。ここからまだ先へと進むことを誓うようにしっかりと歌い上げ、2005年に発売の『Golden Coast』収録の「Dear」へ。高くジャンプをしながら歓声をあげるオーディエンス。TAKEのギターソロにも「ヘイ！ヘイ！」と声があがった。瑞々しい躍動感に満ちたナンバーで響く軽快なビートに情熱が迸るナンバーに続いたのは『MICROCOSM』収録の「LUNA」だ。ケルティックなイントロとダンサブルなビート、低く唸るベースラインにフロアの熱が上昇していく。スペシフィックなサウンドで紡いだコンセプチュアルな1枚を彩った珠玉曲を披露し、「まだまだいこうぜ！」とKOHSHI。その声から2004年リリースのアルバム『GAME』で駆け出すようなイントロが印象的な「その先には…」が響くと、「ヘイ！ヘイ！」とチャントの声がフロアを席捲していく。同じく『GAME』から軽快ロックンロール「ドリームエクスプレス」ではライブの打ち上げを思わせる歌詞をオーディエンスも一緒に歌い、FLOWのパーティロックを堪能する。パワーと若さが漲るナンバーからガラリと空気を変え、存在感を見せたのは「BLACK&WHTE」だった。アルバムのタイトル曲で、強いメッセージと魂の宿る渾身のボーカルが印象的なナンバー。シリアスなダンスロックを彩ると、続いたのは『Voy☆☆☆』収録の「GOLD」。躍動する和ロックに観客からも声があがり、会場を揺らした。「GOLD」名物の一斉ジャンプでオーディエンスのテンションはクライマックスへと駆け上った。

26年の歴史を刻み、未来への光も感じさせたFLOWの年のスペシャルライブツアー

この日が初めてのFLOWのライブだという観客から初期から来ているというファンまで。「26年間、みんなと一緒にライブを作ってきている」と誇るように告げたKEIGO。人との繋がりが生きる糧であり、それをみんなと味わってきたからこそまだまだやり続けると語ると、26曲目の「Garden」へ。『Golden Coast』収録の1曲で、軽やかなビートとギターの旋律と共にピースフルで優しい風がフロアへと溢れ出すと大きな拍手が沸き、大団円を迎えた。照明に照らされるなか「ここから先へ、みんなと行くためにもう1曲やっていいですか」とKEIGOが問いかけ、配信シングル「5TELLA」を披露。FLOWの最新鋭エレクトリックダンスロックナンバーで、FLOWと「機動戦士ガンダム」シリーズの初コラボ曲は100年に一度のFLOWイヤーをダイナミックに豪奢に彩った。躍るようなGOT’Sのベースに跳ねるIWASAKIのドラム、掻き鳴らされるTAKEのギター、そしてパワフルに放たれるKEIGOとKOHSHIのボーカルに、観客のクラップと歌声も加わり、ライブは圧倒的な熱気を放ち、熱狂に満ちた一夜は幕を閉じた。

26の年を見事に引き寄せたFLOWの躍進はまだまだ止まらない、とばかりに軌跡と未来を見せたライブだった。2026年はFLOWの年！これを合言葉に今年の残りの期間も彼らから目を離さないでいたい。

＜セットリスト＞

01 Fun Time Delivery 2009

02 Fiesta

03 プラネットウォーク

04 SUNSHINE 60

05 Steppin’ out

06 Smells Like 40 Spirit

07 PULSE

08 赤いサイレン

09 Red Hot Riot

10 ATMOSPHERE

11 JOY TO THE WORLD (feat. Kiba Of Akiba)

12 Answer

13 TOY MACHINE

14 ラブ☆セラ

15 Smile Smile Smile

16 アイオライト

17 Around the world

18 United Sparrows

19 ON THE LINE

20 Dear

21 LUNA

22 その先には…

23 ドリームエクスプレス

24 BLACK&WHITE

25 GOLD

26 Garden

27 5TELLA / White Moon / LIVING DEAD(※日替わり)

『FLOW 26TH ANNIVERSARY TOUR 2026 “ALL TIME 26” 26曲ライブ』セットリストプレイリスト

https://Flow.lnk.to/26THANNIVERSARYTOUR

●イベント情報

FLOW THE FESTIVAL 2026

2026年6月6日(土)、7日(日)

会場：ぴあアリーナMM

開場/開演 10:00/12:00

特設サイト

https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026/

＜6月6日(土)出演アーティスト＞

〈メインステージ〉

FLOW／打首獄門同好会／GRANRODEO／Survive Said The Prophet／HOME MADE 家族／RAISE A SUILEN

【Welcome Act】

SunSet Swish

【FLOWステージ スペシャルコラボアーティスト】

hide with Spread Beaver

〈サイドステージ〉

【DJコーナー】

DJ KOO 45TH ANNIVERSARY

【PERFORMANCE】

Project LEAP!

＜6月7日(日)出演アーティスト＞

〈メインステージ〉

FLOW／angela／ORANGE RANGE／9mm Parabellum Bullet／CHiCO with HoneyWorks／フレデリック

【Welcome Act】

REAL AKIBA BOYZ & REAL AKIBA BAND feat. スピラ・スピカ

【FLOWステージ スペシャルコラボアーティスト】

宝野アリカ（ALI PROJECT）／寺島拓篤／Fly-N

〈サイドステージ〉

【DJコーナー】

DJ Meguchee

【PERFORMANCE】

アナタシア

※チケットお申し込みの際には、チケットぴあの会員登録(無料)が必要となります。

※オフィシャル3次先行はどなたでもお申し込みいただけます。

※FLOW OFFICIAL MEMBER「26ers」の方は、別途26ersチケット3次先行をご利用ください。

チケット

2日通し券

VIP指定席 2日券 41,260円（＊VIPエリアでのライブ観覧＋グッズ2点付き）

アリーナ指定席 2日券 24,000円

スタンド指定席 2日券 19,000円

車椅子席2日券 19,000円

1日券

VIP指定席 1日券 26,550円（＊VIPエリアでのライブ観覧＋グッズ1点付き）

アリーナ指定席 1日券 13,000円

スタンド指定席 1日券 10,900円

車椅子席1日券 10,900円

「FLOW THE FESTIVAL 2026」特設サイト

https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026/

関連リンク

オフィシャルサイト

https://www.flow-official.jp/

オフィシャルX

https://x.com/FLOW_official

オフィシャルYouTube

https://www.youtube.com/channel/UCLakaKEelmUdqQISLjwIRmg