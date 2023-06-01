NY株式12日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均　　　49542.93（-161.54　-0.33%）
ナスダック　　　25864.34（-409.79　-1.56%）
CME日経平均先物　61985（大証終比：-675　-1.09%）

欧州株式12日GMT16:05
英FT100　 10265.32（-4.11　-0.04%）
独DAX　 23954.93（-395.35　-1.62%）
仏CAC40　 7979.92（-76.46　-0.95%）

米国債利回り
2年債　 　3.994（+0.040）
10年債　 　4.451（+0.037）
30年債　 　5.015（+0.029）
期待インフレ率　 　2.487（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.101（+0.061）
英　国　　5.101（+0.103）
カナダ　　3.586（+0.048）
豪　州　　5.032（+0.040）
日　本　　2.545（+0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.56（+3.49　+3.56%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4675.00（-53.70　-1.14%）

ビットコイン（ドル）
80283.19（-1521.58　-1.86%）
（円建・参考値）
1266万2265円（-239984　-1.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ