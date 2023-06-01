ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１６１ドル安 ナスダックも１．５％の大幅安
NY株式12日（NY時間12:05）（日本時間01:05）
ダウ平均 49542.93（-161.54 -0.33%）
ナスダック 25864.34（-409.79 -1.56%）
CME日経平均先物 61985（大証終比：-675 -1.09%）
欧州株式12日GMT16:05
英FT100 10265.32（-4.11 -0.04%）
独DAX 23954.93（-395.35 -1.62%）
仏CAC40 7979.92（-76.46 -0.95%）
米国債利回り
2年債 3.994（+0.040）
10年債 4.451（+0.037）
30年債 5.015（+0.029）
期待インフレ率 2.487（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.101（+0.061）
英 国 5.101（+0.103）
カナダ 3.586（+0.048）
豪 州 5.032（+0.040）
日 本 2.545（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.56（+3.49 +3.56%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4675.00（-53.70 -1.14%）
ビットコイン（ドル）
80283.19（-1521.58 -1.86%）
（円建・参考値）
1266万2265円（-239984 -1.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49542.93（-161.54 -0.33%）
ナスダック 25864.34（-409.79 -1.56%）
CME日経平均先物 61985（大証終比：-675 -1.09%）
欧州株式12日GMT16:05
英FT100 10265.32（-4.11 -0.04%）
独DAX 23954.93（-395.35 -1.62%）
仏CAC40 7979.92（-76.46 -0.95%）
米国債利回り
2年債 3.994（+0.040）
10年債 4.451（+0.037）
30年債 5.015（+0.029）
期待インフレ率 2.487（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.101（+0.061）
英 国 5.101（+0.103）
カナダ 3.586（+0.048）
豪 州 5.032（+0.040）
日 本 2.545（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.56（+3.49 +3.56%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4675.00（-53.70 -1.14%）
ビットコイン（ドル）
80283.19（-1521.58 -1.86%）
（円建・参考値）
1266万2265円（-239984 -1.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ