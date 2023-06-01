きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは戻り売りに押されており、１．１７ドル台前半に値を落としている。１．１７ドル台後半まで上昇していたが、１．１８ドルは回復できずに一旦後退。一方、ユーロ円は東京時間に介入観測で１８４円台に下落していたものの、１８５円付近に戻す展開。それでも底堅さは堅持しており、２１日線と１００日線の間での推移が続いている。



市場ではＥＣＢの６月利上げの可能性を高めており、短期金融市場では８７％程度の確率で利上げが織り込まれている。本日はＥＣＢ理事のパツァリデス・キプロス中銀総裁のインタビューが伝わっていたが、インフレリスクの高まりを受け、６月の理事会で利上げが必要になる可能性があるとの見方を示していた。



「現状を見る限り、状況は悪化している。従って、利上げの方向に向かっている。持続的な物価上昇はコアインフレへの波及リスクを高める」と述べていた。一方、６月に利上げを実施したとしても、それが新たなサイクルの開始を意味するわけではないとも強調。明日はラガルド総裁の講演が予定されているが、何らかのメッセージを示唆するか市場は注目している。



EUR/USD 1.1737 EUR/JPY 185.08 EUR/GBP 0.8678



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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