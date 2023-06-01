【今日の献立】2026年5月13日(水)「トマトソースがけビーフカツ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「トマトソースがけビーフカツ」 「野沢菜の雑穀おにぎり」 「刻みオクラと大葉のせ奴」 の全3品。
メインは食べ応え抜群のビーフカツ！ メインにボリュームがある分、副菜はシンプルに。
【主菜】トマトソースがけビーフカツ
ソースにトマトを加えることでフレッシュさと適度な酸味が加わります。
調理時間：30分
カロリー：551Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
塩コショウ 少々
＜衣＞
小麦粉 大さじ1~2
溶き卵 1個分
パン粉 1~1.5カップ
揚げ油 適量 ＜ソース＞
トマト 1個
トンカツソース 大さじ2
ケチャップ 大さじ1
ブロッコリー (ゆで)4~6房 レモン (くし切り)1/4~1/2個分
練りからし 適量
2. 170℃の揚げ油で(1)をサクッと揚げる。＜ソース＞の小鍋を弱めの中火にかけ、ひと煮たちさせる。器にブロッコリー、レモンと共に盛り合わせ、温かい＜ソース＞をかけ練りからしを添える。
ソースは小皿に入れて添えても良いですね。
【主食】野沢菜の雑穀おにぎり
野沢菜のシャキシャキッとした食感がおいしいおにぎり。
調理時間：15分
カロリー：292Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
野沢菜のお漬け物 50~60g
白ゴマ 大さじ1
2. 手を水で湿らせて分量外の塩少々をつけ、(1)をお好みの形ににぎって器に盛る。
【副菜】刻みオクラと大葉のせ奴
ねばねばオクラに香り高い大葉を加えて。
調理時間：10分
カロリー：92Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
オクラ 5~6本 大葉 5枚
ウズラの卵 2個
しょうゆ 適量
メインは食べ応え抜群のビーフカツ！ メインにボリュームがある分、副菜はシンプルに。
【主菜】トマトソースがけビーフカツ
ソースにトマトを加えることでフレッシュさと適度な酸味が加わります。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：551Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）牛もも肉 (ブロック)200~250g
塩コショウ 少々
＜衣＞
小麦粉 大さじ1~2
溶き卵 1個分
パン粉 1~1.5カップ
揚げ油 適量 ＜ソース＞
トマト 1個
トンカツソース 大さじ2
ケチャップ 大さじ1
ブロッコリー (ゆで)4~6房 レモン (くし切り)1/4~1/2個分
練りからし 適量
【下準備】牛もも肉は厚さ1cmに切り、筋切りしてすりこ木などで軽く叩いて塩コショウをする。揚げ油を170℃に予熱し始める。＜ソース＞のトマトはヘタをくり抜いてザク切りにし、小鍋にその他の材料と混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 牛もも肉は＜衣＞の小麦粉、溶き卵、パン粉を順につける。
©Eレシピ
2. 170℃の揚げ油で(1)をサクッと揚げる。＜ソース＞の小鍋を弱めの中火にかけ、ひと煮たちさせる。器にブロッコリー、レモンと共に盛り合わせ、温かい＜ソース＞をかけ練りからしを添える。
©Eレシピ
ソースは小皿に入れて添えても良いですね。
【主食】野沢菜の雑穀おにぎり
野沢菜のシャキシャキッとした食感がおいしいおにぎり。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：292Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）雑穀ご飯 茶碗2~3杯分
野沢菜のお漬け物 50~60g
白ゴマ 大さじ1
【下準備】野沢菜のお漬け物は水気を絞り、細かく刻む。
©Eレシピ
【作り方】1. 雑穀ご飯に野沢菜のお漬け物、白ゴマを加え、混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. 手を水で湿らせて分量外の塩少々をつけ、(1)をお好みの形ににぎって器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】刻みオクラと大葉のせ奴
ねばねばオクラに香り高い大葉を加えて。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：92Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）絹ごし豆腐 200g
オクラ 5~6本 大葉 5枚
ウズラの卵 2個
しょうゆ 適量
【下準備】絹ごし豆腐は半分に切り、器に盛る。オクラはまな板に並べて分量外の塩を振り、手のひらで転がしながら繊毛を取るようにこする(板ずり)。サッと水洗いして水気を拭き、ヘタを切り落としてみじん切りにする。大葉は軸を切り落とし、みじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. オクラと大葉を混ぜ合わせ、器に盛った絹ごし豆腐にのせ、さらにウズラの卵をのせてしょうゆをかける。
©Eレシピ