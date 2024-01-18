俳優の高橋文哉が１２日深夜、生放送で出演予定だったニッポン放送「高橋文哉のオールナイトニッポンＸ（クロス）」（火曜・深夜０時）を欠席した。放送１時間前に番組公式Ｘ（旧ツイッター）で「体調不良のため大事を取ってお休み」とアナウンスされ、代役は元ＳＫＥ４８で女優の松井玲奈が務めた。

１２日の午後１１時に番組公式Ｘで「本日放送予定でした『高橋文哉のオールナイトニッポンＸ』は、高橋文哉さんの体調不良のため大事を取ってお休みとさせていただきます」と高橋の欠席を報告。代役として松井玲奈がパーソナリティーを務める「松井玲奈のオールナイトニッポンＸ」を放送すると伝えた。

同番組のＸでは、１２日午後７時過ぎの投稿で「今夜２４：００〜高橋文哉のオールナイトニッポンＸ生放送でお送りします」と告知し、母の日を記念した特別企画を放送すると伝えていたが、約４時間後に一転して中止となった。

高橋の公式Ｘでも、１２日の午後１１時過ぎにラジオ欠席をアナウンス。「お知らせ」と題し、「本日放送予定でした『高橋文哉のオールナイトニッポンＸ』は、体調不良のため、大事を取ってお休みとさせていただきます。楽しみにしていてくださった方、申し訳ございません」と急きょの欠席を謝罪した。

代わりに生放送された「松井玲奈のオールナイトニッポンＸ」では、松井が冒頭で「え〜、とてもとてもびっくりしています」と突然のオファーに驚いたと明かし「既に番組のＸでポストもしているので、ご存知の方も多いと思うんですけれども、高橋文哉くんが本日、体調不良ということで大事をとってきょうの生放送はお休みです。その代わりに松井玲奈がオールナイトニッポンクロスを担当させていただきます」と説明した。