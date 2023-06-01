ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 台湾への武器売却「議論する」トランプ氏が13日に訪中へ 米中首脳会… 台湾への武器売却「議論する」トランプ氏が13日に訪中へ 米中首脳会談を前に高市総理とベッセント財務長官が会談…日本の立場に理解求めたか【news23】 台湾への武器売却「議論する」トランプ氏が13日に訪中へ 米中首脳会談を前に高市総理とベッセント財務長官が会談…日本の立場に理解求めたか【news23】 2026年5月13日 0時40分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 日本を訪れているアメリカのベッセント財務長官が高市総理と会談しました。トランプ大統領の中国訪問を前に何が話し合われたのでしょうか？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 法要, 射出成形機, 老人ホーム, 葬儀, グループウェア, 在宅医療, 徳島, ネジ, 床暖房