ピュレグミの季節限定フレーバー登場♡塩ライチ＆沖縄産パイナップルを堪能

夏にぴったりの爽やかな味わいを楽しめる「ピュレグミプレミアム」シリーズから、今年も季節限定フレーバーが登場♡2026年5月19日（火）より、「ピュレグミプレミアム 塩ライチ」と「ピュレグミプレミアム 沖縄産パイナップル」が発売されます。果実感たっぷりの濃密ジュレと、ピュレグミならではのすっぱいパウダーが織りなす贅沢な味わいは、ご褒美時間にもぴったり。夏気分を盛り上げてくれる新作をチェックしてみて♪

夏限定で楽しむ塩ライチ

「ピュレグミプレミアム 塩ライチ」は、台湾産ライチ果汁を使用した濃密な甘みが魅力の季節限定フレーバー。価格はオープン価格で、想定小売価格は194円前後（税込）、内容量は54gです。

2026年5月19日（火）より全国のコンビニエンスストア・駅売店にて発売されます。

ライチの華やかな香りとジューシーな果実感に、キリッと効かせた塩のアクセントをプラス。外側のグミと中の濃密ジュレで塩味に変化をつけているため、最後まで飽きずに楽しめる味わいに仕上がっています。

さらに、台湾のネオン街をイメージしたパッケージデザインも印象的。ポップで夏らしい雰囲気が、持っているだけで気分を上げてくれそうです♡

キハチ カフェのメロンフェア開催♡初夏限定スイーツが勢ぞろい

沖縄産パイナップルの濃厚感

毎年人気を集める「ピュレグミプレミアム 沖縄産パイナップル」も今年再登場。価格はオープン価格で、想定小売価格は194円前後（税込）、内容量は54g。

2026年5月19日（火）より全国のコンビニエンスストア・駅売店で先行発売され、6月9日（火）からは全チャネルで販売されます。

沖縄産パイナップル果汁を使用し、濃厚でフレッシュな果実感を再現。まるで本物のパイナップルを食べているかのようなジューシーさが広がります。

さらに今年は、シークレット型として「星型」と「貝がら型」のグミが隠れているのもポイント。見つけた瞬間にちょっと嬉しくなる遊び心が詰まっています♪

青空と海をイメージしたパッケージも、夏らしい爽快感たっぷりです。

ご褒美時間にぴったり♡

「ピュレグミプレミアム」シリーズは、“果実がとろける、ご褒美のひと粒。”をコンセプトに、果肉食感グミと濃密ジュレを組み合わせたリッチな味わいが魅力。

仕事や勉強の合間、リラックスタイムのおともにもぴったりです。

今回登場する「ピュレグミプレミアム 塩ライチ」と「ピュレグミプレミアム 沖縄産パイナップル」は、どちらも夏らしい爽やかさと贅沢感を楽しめる注目フレーバー。

季節限定だからこそ味わえる特別な美味しさを、ぜひこの機会に楽しんでみてくださいね♡