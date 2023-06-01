NY株式12日（NY時間11:12）（日本時間00:12）
ダウ平均　　　49444.52（-259.95　-0.52%）
ナスダック　　　25930.21（-343.92　-1.31%）
CME日経平均先物　62045（大証終比：-615　-0.99%）

欧州株式12日GMT15:12
英FT100　 10240.38（-29.05　-0.28%）
独DAX　 23966.39（-383.89　-1.58%）
仏CAC40　 7974.04（-82.34　-1.02%）

米国債利回り
2年債　 　3.991（+0.038）
10年債　 　4.451（+0.037）
30年債　 　5.016（+0.030）
期待インフレ率　 　2.493（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.096（+0.056）
英　国　　5.092（+0.094）
カナダ　　3.592（+0.054）
豪　州　　5.032（+0.040）
日　本　　2.545（+0.036）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.62（+3.55　+3.62%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4677.20（-51.50　-1.09%）

ビットコイン（ドル）
80594.63（-1210.14　-1.48%）
（円建・参考値）
1270万5743円（-190779　-1.48%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ