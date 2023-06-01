ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２５９ドル安 ナスダックは１．３％の大幅安
NY株式12日（NY時間11:12）（日本時間00:12）
ダウ平均 49444.52（-259.95 -0.52%）
ナスダック 25930.21（-343.92 -1.31%）
CME日経平均先物 62045（大証終比：-615 -0.99%）
欧州株式12日GMT15:12
英FT100 10240.38（-29.05 -0.28%）
独DAX 23966.39（-383.89 -1.58%）
仏CAC40 7974.04（-82.34 -1.02%）
米国債利回り
2年債 3.991（+0.038）
10年債 4.451（+0.037）
30年債 5.016（+0.030）
期待インフレ率 2.493（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.096（+0.056）
英 国 5.092（+0.094）
カナダ 3.592（+0.054）
豪 州 5.032（+0.040）
日 本 2.545（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.62（+3.55 +3.62%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4677.20（-51.50 -1.09%）
ビットコイン（ドル）
80594.63（-1210.14 -1.48%）
（円建・参考値）
1270万5743円（-190779 -1.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49444.52（-259.95 -0.52%）
ナスダック 25930.21（-343.92 -1.31%）
CME日経平均先物 62045（大証終比：-615 -0.99%）
欧州株式12日GMT15:12
英FT100 10240.38（-29.05 -0.28%）
独DAX 23966.39（-383.89 -1.58%）
仏CAC40 7974.04（-82.34 -1.02%）
米国債利回り
2年債 3.991（+0.038）
10年債 4.451（+0.037）
30年債 5.016（+0.030）
期待インフレ率 2.493（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.096（+0.056）
英 国 5.092（+0.094）
カナダ 3.592（+0.054）
豪 州 5.032（+0.040）
日 本 2.545（+0.036）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝101.62（+3.55 +3.62%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4677.20（-51.50 -1.09%）
ビットコイン（ドル）
80594.63（-1210.14 -1.48%）
（円建・参考値）
1270万5743円（-190779 -1.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ