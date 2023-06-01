【「トランスフォーマー スタジオシリーズ」新製品】 10月下旬 発売予定 5月13日 予約開始 価格： 「TS-30 サンダークラッカー」価格：4,400円 「TS-31 クラニクス」価格：4,400円 「TS-32 ホイルジャック」価格：4,400円 「TS-33 グリムロック」価格：38,500円

TS-30 サンダークラッカー

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー スタジオシリーズ」の新製品を10月下旬に発売する。

「トランスフォーマー スタジオシリーズ」は、映画の世界観を再現して楽しめる、コレクションに最適なシリーズ。歴代映画の人気キャラクターたちが最新デザインで登場する。

今回発売されるのは、「TS-30 サンダークラッカー」（価格：4,400円）、「TS-31 クラニクス」（価格：4,400円）、「TS-32 ホイルジャック」（価格：4,400円）、「TS-33 グリムロック」（価格：38,500円）の4製品で、5月13日より予約受付が開始される。

TS-30 サンダークラッカー

10月下旬 発売予定

価格：4,400円

全高：約142mm

JANコード：4904810074991

本製品は、CGアニメ映画「トランスフォーマー/ONE」に登場するサンダークラッカーを劇中の姿そのままに再現。ロボットモードからサイバトロニアンジェットに変形する。

サイバトロン星を守るハイガードの一員であったサンダークラッカーは、偽りのプライムであるセンチネルPrimeに対抗してスタースクリームたちとゲリラ活動をしていたが、ハイガードを掌握したD-16と共にセンチネルプライムに反抗し、メガトロンとなったD-16に呼応してディセプティコンとなる。

TS-31 クラニクス

【セット内容】 サンダークラッカー本体×1 武器×2 取扱説明書×1

10月下旬 発売予定

価格：4,400円

全高：約142mm

JANコード：4904810075004

「TRANSFORMERS THE MOVIE」に登場したクラニクスはロボットモードからエイリアンジェットに変形する惑星リソーンの科学者。星を食べるユニクロンの襲来により破壊する惑星からの脱出を試みたが失敗し、クインテッサの囚人となったクラニクスを待ち受けていたのはクインテッソンの不可解な裁判だった。

TS-32 ホイルジャック

【セット内容】 クラニクス本体×1 武器×1 取扱説明書×1

10月下旬 発売予定

価格：4,400円

全高：約126mm

JANコード：4904810075035

ホイルジャックは、ロボットからレースカーに変形するオートボットの優秀な科学者であり発明家。サイバトロン星にあるホイルジャックのラボからは多くの発明品が生み出され多くのオートボット達に恩恵をもたらしていた。地球のオートボット基地においても彼の技能は仲間のメンテナンスから基地の防衛まで活躍の場は広く、司令官であるオプティマスプライムからも絶大な信頼を得ている。

TS-33 グリムロック

【セット内容】 ホイルジャック本体×1 武器（大）×1 武器（小）×1 取扱説明書×1

10月下旬 発売予定

価格：38,500円

全高：約374mm

JANコード：4904810075042

ハリウッドムービー第4作「トランスフォーマー/ロストエイジ」に登場する恐竜型ロボットのチームダイノボットのリーダー「グリムロック」が劇中イメージ同様に超大型モデルで登場。

有角のティラノサウルスタイプの恐竜モードからロボットに変形するグリムロックは、一時はその凶暴な牙をオプティマスプライムに向けるが、和解後はオプティマスプライムを背に乗せディセプティコンの軍団に襲い掛かり蹴散らして行った。恐竜モードで「TS-03 オプティマスプライム」（別売）を乗せることができる。

【セット内容】 グリムロック本体×1 尻尾パーツ（大）×1 尻尾パーツ（小）×1 ジョイントパーツA×2 ジョイントパーツB×1 牙パーツ×2 アームハンマーパーツ×2 取扱説明書×1

(C)ＴＯＭＹ.(C)2026 Paramount Pictures Corporation.

All Rights Reserved.TM & (R) denote Japan Trademarks.

(C)ＴＯＭＹ

(C)2026 Paramount Pictures Corporation.

(R)and/or TM & (C)ＴＯＭＹ.All Rights Reserved.TM & (R)denote Japan Trademarks.