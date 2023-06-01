【NL-03 ネメシススターコンボイ】 10月下旬 発売予定 価格：38,500円

タカラトミーは、「トランスフォーマーニューレジェンズ」シリーズからアクションフィギュア「NL-03 ネメシススターコンボイ」を10月下旬に発売する。価格は38,500円。5月13日より予約受付が開始される。

トランスフォーマー40年の歴史の中で登場した様々なキャラクターたちが、現代の技術・解釈で蘇る「トランスフォーマーニューレジェンズ」シリーズ。今回、同シリーズより漆黒の新カラーとなったスターコンボイが登場する。本商品では、新たにコアクラス「ショックウェーブ」が付属する。

「NL-03 ネメシススターコンボイ」

ネメシススターコンボイは、大型のトレーラーからロボットへ変形する巨大な戦士。トレーラーモードでは、後部に付属のマイクロトレーラーを搭載できる。第3の形態として基地モードに変形し、砲台の回転遊びや付属のショックウェーブを配置することができる。

付属するショックウェーブはスペースシップに変形することができる戦士。スペースシップモードでは一部をさらに変形することで、ネメシススターコンボイの武器として手に持たせることができる。

【ショックウェーブ】

マイクロトレーラー

【セット内容】

ネメシススターコンボイ本体×1、パーツ（左）×1、脚パーツ（右）×1、頭部アンテナパーツ（左）×1、頭部アンテナパーツ（右）×1、肩部武器パーツ×2、武器（大）×1、武器（小）×1、ジョイントパーツ×1、オーブパーツ×1、弾丸パーツ×1、エフェクトパーツ×1、マイクロトレーラー×1、ショックウェーブ本体×1、ショックウェーブ武器×1、取扱説明書×1

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