【DA-124 ダイアバトルスX-1:宇宙機動タイプ】 5月13日 予約開始 10月下旬 発売予定 価格：36,300円

タカラトミーは、「ダイアクロン」シリーズより「DA-124 ダイアバトルスX-1:宇宙機動タイプ」を10月下旬に発売する。価格は36,300円。5月13日より予約受付を開始する。

本製品は、「ダイアバトルスV2宇宙機動タイプ」を踏襲した「宇宙用02号機の換装+新ヘッドユニット」の構成をベースに、複座式の02ボレット・巨大な宙間推進ユニット・Lランチャーによるアームチェンジ等の定番機能は強力なアップグレード版として搭載。さらに、02号機単体でのメックモードへの変形や超攻撃モードなど新機能も搭載されている。

「DA-124 ダイアバトルスX-1:宇宙機動タイプ」

価格：36,300円

予約受付：5月13日より開始

発売時期：10月下旬 予定

全高：約320mm

(C) ＴＯＭＹ

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。