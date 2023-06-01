【トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ】 5月13日 予約開始 11月下旬 再販予定 価格：13,200円

タカラトミーは、「トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ」を11月下旬に再販する。価格は13,200円。5月13日より予約受付が開始される。

「機甲創世記モスピーダ ANOTHER GENESIS」シリーズの第1弾として3月に発売された「トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ」が再登場。

「機甲創世記モスピーダ ANOTHER GENESIS」シリーズでは、トイライズのコンセプトでもある「ユーザーの想像力を刺激する独創的な遊び」に合わせてモスピーダのメカデザイナーでもある荒牧伸志氏とタツノコプロ協力のもと、新たに玩具用メカ設定を制作。玩具の遊びを両立した商品が展開される。

特別試験運用部隊「SKUNKs」に配備された「AFC-01X Ω レギオス オメガ」は、「AFC-01H レギオス エータ」をベースにしたカスタム機で頭部や翼の可変方式が変更されている。また右胸部のセンサーポッドはオミットし、代わりに両肩に可動式のデュアルマシンガンを装備。各部に3mmのハードポイントが設けられているため、さまざまなカスタマイズに対応する。

ファイター/ダイバー/ソルジャーの3形態にはシンプルな構造で完全変形を実現

スタイルと可動の両立を実現。さらに各所に設けられたハードポイントにより、トイライズならではの拡張性のあるアソビを実現する

ライドスーツ（約3cm）とアーマーバイクが付属。搭乗シーンの再現はもちろん、シチュエーションを彷彿とさせるアソビが可能になっている

(C) ＴＯＭＹ

(C)タツノコプロ

※画像は試作品のため、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。