巨人・平山功太内野手（２２）が１２日の広島戦（岐阜）に「１番・右翼」で先発出場し、プロ初の猛打賞となる４打数３安打１打点の躍動を見せた。

この日は４月８日の一軍デビュー戦以来となる１番起用。第１打席ではボテボテの投ゴロを広島先発・床田が一塁へ悪送球。一時は一塁セーフと判定されたが、広島側のリクエストによりアウトへ覆った。だが、２回の守備では床田の打球に横っ飛びで食らいつく好捕を披露した。

３回には相手守備陣が打球を見失う間に、三塁打をマーク。さらに７回二死二塁の第４打席では、ここから登板した２番手・高の直球をとらえ、同点の適時左前打を放った。

平山は「初めてスタメン出た時も『１番・ライト』でカープっていうので緊張したんですけど。その時も左ピッチャーで、今日は左ピッチャーから３安打っていうのは本当うれしいですね」としみじみ。「ここまでちょっとずつちょっとずつ積み上げてきたものが、ちょっとずつ認められたのかなっていうのがはい率直な、うれしく思いました」とこの１か月の成長を噛み締めた。

広島出身の背番号６９は「床田さんが一番対戦したいピッチャー」だったと明かし「前回ドームで対戦時は２打席打てなくて、今日は２本（打てた）で、それを自信にしていきたいと思います」と一皮向けたような表情で、頼もしく話した。