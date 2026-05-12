有名実業家になりすまして鹿児島市の70代男性から現金300万円をだまし取った疑いで、滋賀県に住む無職の男（54）が逮捕されました。

詐欺の疑いで逮捕されたのは滋賀県彦根市に住む無職の男（54）です。

鹿児島西警察署によりますと男は去年9月から10月までの間に、氏名不詳者らと共謀して有名実業家などになりすましてLINEで鹿児島市の70代男性にうそのメッセージを複数回送り、現金300万円をだまし取った疑いがもたれています。

男性は去年8月、インターネットで見た投資目的の資産運用に関する広告にアクセス。招待されたLINEグループでやり取りしたあと、指定された個人口座に現金を振り込んだり男に300万円手渡したりして、あわせておよそ5400万円だまし取られたということです。男性が去年12月、警察に相談して事件が発覚しました。

男の認否について警察は「捜査に支障がある」として明らかにしていません。警察は、男が受け子でほかにも共犯者がいるとみて調べを進めています。

男は今年1月、別の事件の詐欺罪で愛知県警に逮捕されています。

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